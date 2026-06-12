Hiền Quan thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Trước sáp nhập, các xã Hiền Quan, Bắc Sơn, Thanh Uyên của huyện Tam Nông (cũ) đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dựa trên lợi thế đó, sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Hiền Quan tiếp tục phấn đấu hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Biogold, xã Hiền Quan đầu tư hệ thống máy móc hiện đại sản xuất nấm đông trùng hạ thảo.

Đồng chí Phan Kim Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Quan chia sẻ: Sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã xác định, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, UBND xã chỉ đạo tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phát triển các loại nông, lâm sản là thế mạnh của địa phương như sản xuất phôi nấm, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, tầm gửi cây gạo, dầu lạc, gà đồi, rượu ... và sản phẩm làng nghề được định hướng phát triển theo hướng hàng hóa, gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục ổn định, giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế và tác động tích cực đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để vận động xã hội hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới...

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vừa qua, địa phương đã triển khai đề án “Thực hiện khâu đột phá về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa trên địa bàn xã Hiền Quan, giai đoạn 2026-2030. Trong quá trình triển khai đề án, UBND xã đã chỉ đạo cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế địa phương, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Trong đó, tập trung duy trì diện tích lúa chất lượng cao; khuyến khích phát triển diện tích rau màu, cây lạc, cây sơn, cây dược liệu, sản phẩm đặc thù; đồng thời định hướng phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại, chăn nuôi con đặc sản có giá trị kinh tế cao, bảo đảm an toàn sinh học và vệ sinh môi trường.

Một số mô hình có tiềm năng tiếp tục được định hướng duy trì, mở rộng như: mô hình sản xuất chuối theo hướng giá trị tuần hoàn; mô hình liên kết sản xuất phôi nấm, nấm sò, nấm linh chi của Hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Biogold với các hộ dân trên địa bàn; mô hình chăn nuôi dúi sinh sản kết hợp thương phẩm; chăn nuôi gà theo hướng gia trại và một số mô hình vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Các mô hình bước đầu góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, hình thành liên kết giữa HTX với hộ dân, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo tiền đề phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững.

Đồng thời, xã cũng khuyến khích các chủ thể có điều kiện đầu tư xây dựng sản phẩm OCOP với những mặt hàng đặc trưng. Đến nay, xã đã có 3 sản phẩm được công nhận hạng OCOP 3 sao, gồm trà tầm gửi cây gạo của HTX Dịch vụ thủy lợi Hiền Quan và nấm đông trùng hạ thảo, trà đông trùng hạ thào - cà gai leo của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Biogold. Bà Nguyễn Thị Định, Giám đốc HTX Dịch vụ thủy lợi Hiền Quan cho biết: HTX đã chủ động đầu tư các loại máy móc như máy băm, máy sao sấy để sản xuất ra các sản phẩm từ tầm gửi cây gạo, trong đó chủ lực là trà thảo mộc có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp xã, tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương. Bình quân mỗi năm HTX cung cấp ra thị trường khoảng 1,5 - 1,7 tấn trà tầm gửi, mang lại doanh thu từ 600 - 700 triệu đồng.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới đang được Hiền Quan tập trung thực hiện với mong muốn nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Quân Lâm