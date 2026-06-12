Giá vàng đồng loạt tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 142,4 triệu đồng mỗi lượng

Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh thêm 4-4,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cũng thu hẹp còn 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng 12/6 niêm yết từ 137,9-142,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: Vietnam+

Sáng nay (12/6), thị trường vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh trở lại, trong khi tỷ giá trung tâm cũng cộng thêm 2 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 137,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 137,9-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 137,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 4,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 11/6.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng thu hẹp còn 4,5 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước).

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.194 USD/ounce, tăng khoảng 130 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 133,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên khoảng 9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.155 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 11/6.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.102-26.412 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.133-26.412 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.132-26.412 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.100-26.412 đồng/USD (mua vào-bán ra).

Theo TTXVN