“Luồng xanh” hút dòng vốn công nghệ cao

Trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, lợi thế không còn nằm chủ yếu ở diện tích đất công nghiệp hay các chính sách ưu đãi. Điều mà các nhà đầu tư công nghệ cao quan tâm nhiều hơn là tốc độ xử lý thủ tục hành chính, chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực và mức độ đồng hành của chính quyền. Nói cách khác, nơi nào tạo được “luồng xanh” thông thoáng cho doanh nghiệp, nơi đó sẽ có cơ hội đón được những dòng vốn chất lượng cao.

Công ty cổ phần điện tử Thiên Quang (Khu công nghiệp Bình Xuyên) chuyên sản xuất các sản phẩm camera an ninh, camera hành trình xuất khẩu.

Khi thủ tục hành chính trở thành lợi thế cạnh tranh

Những chuyển động kinh tế của tỉnh Phú Thọ thời gian gần đây cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Không chỉ tiếp tục là điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tỉnh còn từng bước trở thành điểm đến của các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ và logistics hiện đại. Đó không phải là sự dịch chuyển ngẫu nhiên của dòng vốn, mà là kết quả của t quá trình cải thiện môi trường đầu tư được thực hiện trong nhiều năm qua.

Một thực tế đang diễn ra trên phạm vi cả nước là các địa phương ngày càng cạnh tranh quyết liệt trong thu hút đầu tư. Trong bối cảnh đó, sự khác biệt không nằm ở những lời mời gọi mà nằm ở trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp. Một dự án có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nếu phải đi qua nhiều tầng nấc thủ tục. Ngược lại, khi hồ sơ được xử lý nhanh chóng, minh bạch và đồng bộ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cơ hội.

Nhận thức rõ điều đó, những năm gần đây, Phú Thọ xác định cải cách hành chính là một trong những đột phá quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Từ đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng đến đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện theo hướng thực chất.

Điều quan trọng hơn là tư duy quản lý đang chuyển dần từ “giải quyết thủ tục” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”. Nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên hơn. Những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án được các cấp, các ngành chủ động phối hợp xử lý. Đối với nhà đầu tư, đó chính là “luồng xanh” đặc biệt quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và thương mại Đạt Phát (xã Yên Lạc) chia sẻ: “Điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là ưu đãi đầu tư mà là thời gian. Khi các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng hay hoạt động sản xuất được phối hợp giải quyết nhanh chóng, doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí cơ hội. Những cải cách mạnh mẽ của chính quyền địa phương thời gian qua đã tạo ra một “luồng xanh” thực sự cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Từ lợi thế hạ tầng đến sức hút đầu tư công nghệ cao

Nhìn trên bình diện rộng, làn sóng dịch chuyển đầu tư toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới. Nếu trước đây các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào những trung tâm công nghiệp thì hiện nay xu hướng mở rộng sang các địa phương có quỹ đất lớn, chi phí hợp lý, hạ tầng thuận lợi và nguồn lao động dồi dào. Đặc biệt, các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghệ số, thiết bị thông minh, công nghiệp hỗ trợ và logistics đang có xu hướng tìm kiếm không gian phát triển mới ngoài các khu vực đã bão hòa.

Trong xu thế đó, Phú Thọ nổi lên với nhiều lợi thế đáng chú ý. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, quy mô kinh tế, dân số và không gian phát triển của tỉnh được mở rộng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng động lực mới, các trung tâm công nghiệp mới và những hành lang logistics quy mô lớn.

Sức hấp dẫn ấy đã được thể hiện bằng những dòng vốn cụ thể. Tại các khu công nghiệp trọng điểm như Bình Xuyên, Bá Thiện 1-2, Thăng Long, Phú Hà và nhiều khu công nghiệp khác trong tỉnh, nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực điện tử, linh kiện, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Đây đều là những ngành có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech nhận định: “Vị trí kết nối giữa vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ giúp Phú Thọ trở thành điểm trung chuyển thuận lợi giữa Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, giữa các khu công nghiệp nội địa với hệ thống cảng biển và cửa khẩu quốc tế. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương trong khu vực có được”.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Các tuyến cao tốc kết nối với Hà Nội, Sân bay quốc tế Nội Bài, các tỉnh vùng Tây Bắc và khu vực cảng biển phía Bắc tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Đặc biệt, dự án Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc - Vietnam SuperPort đang mở ra kỳ vọng hình thành một trung tâm logistics thông minh quy mô lớn của khu vực phía Bắc. Dự án được định hướng kết nối trực tiếp với mạng lưới vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và tăng sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư công nghệ cao.

Nếu hạ tầng là điều kiện cần thì nguồn nhân lực là điều kiện đủ để thu hút đầu tư chất lượng cao. Với quy mô dân số lớn, lực lượng lao động trẻ dồi dào cùng hệ thống trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng được đầu tư theo hướng gắn với nhu cầu doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước xây dựng nền tảng nhân lực cho các ngành công nghiệp thế hệ mới. Nhiều chương trình đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật và nhân lực số được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ cao đang phát triển mạnh.

Mới đây, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Balcom (Nhật Bản) về vấn đề hợp tác đầu tư và phát triển các dự án trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh việc thu hút đầu tư công nghệ cao không đơn thuần là thu hút thêm một vài dự án mới. Điều quan trọng hơn là tạo dựng một hệ sinh thái phát triển mới, nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hội tụ...

Như vậy, những gì Phú Thọ đang thực hiện cho thấy tỉnh không chỉ hướng tới tăng trưởng về số lượng dự án mà từng bước nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư. Từ cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện, tất cả đều hướng tới mục tiêu tạo ra một “luồng xanh” thông suốt cho doanh nghiệp.

Khi môi trường đầu tư đủ hấp dẫn, hạ tầng đủ đồng bộ, nguồn nhân lực đủ chất lượng, Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để trở thành một trong những điểm đến quan trọng của làn sóng đầu tư mới đã và đang hình thành trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Quang Nam