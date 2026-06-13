Giá vàng hôm nay (13-6): Tăng hơn 9 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (13-6): Thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt so với phiên sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất hơn 9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn có thương hiệu bán ra cao hơn giá vàng miếng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đồng loạt tăng phi mã so với sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất 9 triệu đồng/lượng; mức bán ra cao nhất 145,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ 30 phút sáng 13-6 như sau:

Vàng miếng Sáng 12-6 Sáng 13-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 133,4 138,4 142,4 145,4 +9.000 +7.000 Bảo Tín Mạnh Hải 133,4 138,4 142,4 145,4 +9.000 +7.000 PNJ 133,4 138,4 142,4 145,4 +9.000 +7.000 DOJI 133,4 138,4 142,4 145,4 +9.000 +7.000 Phú Quý SJC 133,4 138,4 142,4 145,4 +9.000 +7.000

Giá vàng hôm nay (13-6): Giá vàng miếng, giá vàng nhẫn tăng phi mã. Ảnh minh họa: vnbusiness.vn

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật lúc 5 giờ 30 phút sáng 13-6 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt tăng mạnh ở hầu hết các thương hiệu. Mức tăng cao nhất 9,1 triệu đồng/lượng; mức niêm yết giá cao nhất là 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao giá vàng miếng. Vàng nhẫn SJC có mức bán ra 145,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác.

Vàng nhẫn Sáng 12-6 Sáng 13-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 133,3 138,3 142,3 145,3 +9.000 +7.000 Bảo Tín Mạnh Hải 133 141,4 +8.400 - PNJ 133,4 138,4 142,4 145,4 +9.000 +7.000 DOJI 133,4 138,4 142,5 145,5 +9.100 +7.100 Phú Quý SJC 133,4 138,4 142,4 145,4 +9.000 +7.000

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.220,3 USD/ounce (tương đương 134,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 455,8 USD/ounce, tương đương giảm 9,75% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 10,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Hợp đồng vàng tương lai mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm trong trạng thái gần như hoàn toàn trì trệ. Trong suốt tám giờ giao dịch đầu tiên, giá hầu như đi ngang, cho thấy sự do dự của thị trường, khi cả phe mua lẫn phe bán đều không sẵn sàng đặt cược mạnh theo bất kỳ hướng nào.

Đối với một thị trường đã trải qua những biến động dữ dội suốt cả tuần, sự yên ắng này thực sự gây chú ý.

Để hiểu được diễn biến phiên giao dịch hôm thứ Năm, cần nhìn lại áp lực bán rất lớn mà vàng đã phải hấp thụ trong tuần qua. Trước khi bước vào phiên này, vàng đã ghi nhận bốn phiên giảm liên tiếp, mất tổng cộng 408 USD, tương đương 9,08% giá trị, đánh dấu một đợt điều chỉnh nhanh từ các mức đỉnh trước đó.

Nguyên nhân khởi đầu cho đợt lao dốc là báo cáo việc làm của Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước, mạnh hơn nhiều so với dự báo. Thông tin này khiến thị trường bất ngờ và kéo giá vàng giảm từ hơn 4.500 USD xuống còn 4.353 USD chỉ trong một phiên.

Đối với các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật, việc phá vỡ ngưỡng này là một tín hiệu cảnh báo quan trọng, xác nhận rằng động lượng thị trường đã chuyển sang xu hướng giảm một cách rõ rệt.

Phiên thứ Tư cũng không mang lại bất kỳ sự hỗ trợ nào. Báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã tiếp thêm động lực cho phe bán, khiến giá vàng giảm thêm 190 USD, tương đương 4,45% trong ngày.

Thông thường, lạm phát tăng có thể hỗ trợ giá vàng vì kim loại quý này được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường lần này cho thấy một cách nhìn phức tạp hơn: CPI cao hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn. Điều này đồng nghĩa với lợi suất thực tiếp tục ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Sự kết hợp giữa một thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng đã tạo nên một bối cảnh rất khó để phe mua vàng có thể bảo vệ quan điểm của mình.

Rủi ro địa chính trị từ lâu đã là một trong những yếu tố hỗ trợ đáng tin cậy nhất đối với giá vàng. Nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã âm thầm nâng đỡ giá vàng ngay cả khi các yếu tố kinh tế vĩ mô bất lợi gia tăng.

Trong ngắn hạn, giới giao dịch cũng cần theo dõi sát các diễn biến mới trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, bởi bất kỳ sự đổ vỡ nào trong nỗ lực ngoại giao đều có thể nhanh chóng khơi lại nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,536 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,614 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,134 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,168 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2,136 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,181 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 67,16 USD/ounce.

Theo qdnd.vn