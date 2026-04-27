Miễn thuế TNCN với nhiều khoản thu nhập từ 01/7/2026

Từ ngày 01/7/2026, theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, nhiều nhóm thu nhập sẽ tiếp tục được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trải rộng từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập nông nghiệp đến các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và an sinh xã hội.

Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ chồng; cha mẹ - con; ông bà - cháu; anh chị em ruột; cha mẹ nuôi – con nuôi; cha mẹ chồng, vợ với con dâu, con rể... được miễn thuế. Bên cạnh đó, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở hoặc đất ở duy nhất tại Việt Nam cũng thuộc diện miễn thuế. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất được Nhà nước giao cũng được loại trừ nghĩa vụ thuế.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường; sản xuất muối; thu nhập từ hợp tác xã nông nghiệp, mô hình liên kết “cánh đồng lớn”, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản theo hợp đồng với doanh nghiệp đều được miễn thuế. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất cũng nằm trong nhóm này.

Đối với lĩnh vực tài chính - đầu tư, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng và lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tiếp tục được miễn thuế. Thu nhập từ kiều hối cũng thuộc diện không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được mở rộng với việc miễn thuế đối với tiền lương làm ban đêm, làm thêm giờ; tiền lương, tiền công cho ngày không nghỉ phép theo quy định. Lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, cùng thu nhập từ quỹ hưu trí bổ sung và quỹ hưu trí tự nguyện cũng không bị tính thuế.

Trong lĩnh vực giáo dục và nhân đạo, thu nhập từ học bổng ngân sách nhà nước hoặc học bổng của tổ chức trong và ngoài nước theo chương trình khuyến học; thu nhập từ bồi thường bảo hiểm, tai nạn lao động, bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường hợp pháp khác đều được miễn thuế. Thu nhập từ các quỹ từ thiện, tổ chức nhân đạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận và nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích nhân đạo cũng thuộc diện tương tự.

Một số nhóm lao động đặc thù cũng được miễn thuế, gồm thu nhập của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu quốc tế hoặc tàu vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân tham gia khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ trong một số trường hợp theo quy định.

Đáng chú ý, chính sách mới ưu tiên mạnh cho kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo khi miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu tín chỉ carbon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính, lãi trái phiếu xanh và chuyển nhượng trái phiếu xanh sau phát hành lần đầu. Thu nhập từ nhiệm vụ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; thu nhập từ quyền tác giả khi thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thu nhập của nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm cũng được miễn thuế.

Trong hợp tác quốc tế, thu nhập của chuyên gia nước ngoài làm việc trong các chương trình ODA không hoàn lại, dự án phi chính phủ tại Việt Nam; cá nhân Việt Nam làm việc tại cơ quan Liên Hợp Quốc; người tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

