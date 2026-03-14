Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày mai 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và là dịp để cử tri thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia các cơ quan quyền lực Nhà nước. Với sự chuẩn bị bài bản, khoa học, đúng quy định của pháp luật, tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Phú Thọ đã sớm ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 27 thành viên. Cấp xã đã thành lập 148 Ban chỉ đạo bầu cử với 2.466 thành viên.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phùng Nguyên.

Căn cứ quy định của Luật Bầu cử, UBND các cấp đã ra quyết định thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) theo đúng luật định. Trong đó, UBBC cấp tỉnh gồm 37 thành viên; UBND cấp xã thành lập 148 UBBC với 2.473 thành viên. Tỉnh cũng đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội với 102 thành viên; 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 285 thành viên; 924 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 11.896 thành viên. Các tổ chức phụ trách bầu cử được kiện toàn sớm và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm nổi bật trong công tác tổ chức là việc phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được duy trì thường xuyên thông qua các cuộc giao ban, họp trực tuyến và các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo bầu cử tại cơ sở, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nhờ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy trình theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tỉnh đặc biệt chú trọng công tác nhân sự - khâu then chốt quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới. Việc chuẩn bị, rà soát nguồn nhân sự được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, đồng thời phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình giới thiệu người ứng cử. Quá trình hiệp thương được tổ chức đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, khách quan. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được thực hiện dân chủ, công khai, phản ánh trung thực mức độ tín nhiệm của Nhân dân đối với người được giới thiệu ứng cử.

Quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị, có thể khẳng định công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, bài bản và đúng quy định của pháp luật. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng các khâu.

Triển lãm tranh cổ động, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Quảng trường Hùng Vương.

Đặc biệt, để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, 19 đoàn công tác của UBBC tỉnh đã tổ chức 38 cuộc giám sát, kiểm tra tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 3 đợt giám sát, kiểm tra tại các xã, phường trọng điểm. UBBC cấp xã tổ chức 1.520 cuộc giám sát, kiểm tra đối với công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại địa phương.

Qua giám sát, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn ở địa phương, từ đó hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đúng quy định, tiến độ.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai theo hướng đa dạng, linh hoạt, kết hợp hệ thống truyền thanh cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền trực quan. Toàn tỉnh đã treo, lắp đặt gần 20.000 pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trung tâm các xã, phường và trụ sở các cơ quan, đơn vị. Xuất bản 13.500 cuốn tài liệu sinh hoạt chi bộ số chuyên đề tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đặc biệt, tuyên truyền trên không gian mạng được chú trọng, tăng cường, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn, lan tỏa nhanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri và tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân.

Rực rỡ cờ hoa, trọn vẹn niềm tin

Càng sát ngày hội lớn, diện mạo từ thành thị đến nông thôn như được khoác màu áo mới. Tại các khu dân cư, bà con hăng hái chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, vệ sinh đường làng, ngõ phố, tạo nên không khí phấn khởi. Những cổng chào được tết bằng tre, lá dừa, trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc; những tấm pa-nô tích hợp mã QR... được bố trí tại các vị trí trung tâm, giúp Nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin ứng cử viên.

Nhiều tấm pa-nô chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được đặt tại các tuyến phố trên địa bàn phường Việt Trì.

Giữa không khí rộn ràng, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là những kỳ vọng gửi gắm vào lá phiếu. Đứng trước bảng niêm yết tại khu dân cư số 7 (Trưng Vương), phường Việt Trì, cử tri Nguyễn Văn Lợi chăm chú nghiên cứu từng bản tiểu sử. Ông Lợi cho biết: "Chúng tôi không chỉ nhìn vào bằng cấp mà nhìn vào tâm huyết, trách nhiệm và thực tiễn công tác của các ứng cử viên. Mong sao lá phiếu của mình sẽ chọn được những đại biểu vừa có đức, vừa có tài, thực sự nói đi đôi với làm để lo cho dân, cho nước".

Kim đồng hồ đang đếm ngược những giờ khắc đến ngày bầu cử. Khi hòm phiếu đã sẵn sàng, danh sách cử tri đã được kiểm tra kỹ lưỡng, toàn tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng cho một ngày hội thành công rực rỡ. Mỗi lá phiếu bỏ vào hòm phiếu trong ngày 15/3 không chỉ là quyền lợi, mà còn là gieo hạt giống niềm tin vào tương lai phát triển bền vững của vùng Đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Đinh Vũ