Đại hội đại biểu Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 28/4, Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Phú Thọ, Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Hòa Bình cũ.

Hiện toàn hội có 75 câu lạc bộ với trên 2.000 hội viên tham gia. Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe là tổ chức xã hội nghề nghiệp, chuyên đào tạo, huấn luyện học viên tập luyện môn tâm năng dưỡng sinh, ứng dụng trường năng lượng sinh học bảo vệ và phục hồi sức khỏe không dùng thuốc.

Hội hoạt động với tinh thần phục vụ cộng đồng, không thu tiền học phí của học viên. Những năm qua, Hội đã mở nhiều lớp hướng dẫn Nhân dân tập luyện dưỡng sinh, góp phần nâng cao sức khỏe.

Ban Chấp hành Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh phấn đấu đào tạo mới và nâng cao các cấp học cho học viên; bổ sung đội ngũ giảng huấn, đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo; chú trọng mở rộng hoạt động, phát triển hội viên tham gia với mục tiêu vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi người.

Lưu Trường