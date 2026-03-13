Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Tam Đảo và Tam Dương

Chiều 13/3, Đoàn công tác do đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử ĐBQH khoá XVI tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 4 làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2 xã Tam Đảo và Tam Dương. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Bảo Chúc, xã Tam Dương.

Theo báo cáo của các địa phương, xã Tam Đảo hiện có 38 tổ bầu cử với hơn 24 nghìn cử tri; xã Tam Dương có 51 tổ bầu cử với trên 33 nghìn cử tri. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các quy định của pháp luật.

Các địa phương đã thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các bước trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự được chú trọng; các hình thức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai đa dạng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri và thông tin về những người ứng cử được niêm yết tại vị trí thuận tiện để Nhân dân theo dõi, kiểm tra. Bên trong khu vực bỏ phiếu, các hạng mục phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ; thùng phiếu, phòng viết phiếu cùng các trang thiết bị cần thiết đã sẵn sàng. Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu thôn Tích Cực - Tổ bầu cử số 22, xã Tam Đảo.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu và nghe báo cáo của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các xã trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, các địa phương cần tuyệt đối không chủ quan, lơ là; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng ứng phó với tình huống thời tiết xấu; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Thuý Hường