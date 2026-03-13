Chương trình văn nghệ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tối 13/3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Tiết mục hát múa: Ngày vui bầu cử do CLB Minh Hà 2 trình diễn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia và từng địa phương. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, trực tiếp lựa chọn những người đại diện tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và năng lực, thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

Tiết mục Ngày hội xứ Mường do CLB Hòa Phong - Minh Nông trình diễn.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo chuyển biến tích cực trong cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chính nền tảng đó làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa sâu sắc, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước - giai đoạn của hội nhập sâu rộng, đổi mới, sáng tạo, phồn vinh và thịnh vượng.

Nhảy dân vũ: Tiếng khèn mùa ban nở do CLB Cọ xanh Việt Trì biểu diễn.

Tại chương trình, đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, người lao động và các tầng lớp Nhân dân đã được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc tổng hợp, dân vũ đặc sắc, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước và giai cấp công nhân Việt Nam do các diễn viên, cộng tác viên, câu lạc bộ đến từ Nhà Văn hóa Lao động tỉnh; các Câu lạc bộ thuộc các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú trình diễn.

Tiết mục nhảy Rumba do CLB Trống Đồng Dance Sport trình diễn.

Chương trình văn nghệ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND bầu cử đại biểu Quốc hội Nhiệm kỳ Chương trình Liên đoàn lao động tỉnh Toàn dân Đất nước chào mừng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Nhà văn hóa
