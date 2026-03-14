Phú Thọ rộn ràng trước ngày hội lớn

Ngày bầu cử - ngày hội non sông đang đến rất gần. Cử tri cả nước sắp bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại Phú Thọ, từ thành thị đến vùng cao, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng lan tỏa. Cờ hoa rực rỡ khắp các tuyến phố, các khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng, cử tri Đất Tổ háo hức chờ đến giờ cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Điểm bầu cử tại Nhà văn khu dân cư Tân Phú, phương Việt Trì được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Những ngày này, Phú Thọ như khoác lên mình diện mạo rực rỡ. Từ các tuyến phố lớn ở các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đến trung tâm các xã, phường và bản làng vùng cao, các pa-nô, áp phích cổ động cùng cờ đỏ sao vàng được trang hoàng trang trọng. Sắc đỏ rực rỡ lan tỏa khắp các tuyến đường, ngõ xóm, tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của dân tộc.

Chiều 14/3, tại Nhà văn hóa khu dân cư Tân Phú, phường Việt Trì, các thành viên Tổ bầu cử ở khu vực bầu cử số 18, Đơn vị bầu cử số 3 khẩn trương rà soát những khâu cuối cùng. Từ kiểm tra danh sách cử tri, hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị tài liệu đến xây dựng kịch bản cho lễ khai mạc cuộc bầu cử vào 7 giờ sáng 15/3. Mọi công việc đều được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, bà Bùi Thị Bính, thành viên Tổ bầu cử cho biết: Khu vực bầu cử số 18, Đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì Trì có 788 cử tri, trong đó 354 nam và 434 nữ. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Thành viên Tổ bầu cử tại Khu vực bầu cử số 18, Đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì kiểm tra các khâu cuối cùng chuẩn bị cho bầu cử.

Chị Lê Hường, thành viên Ủy ban Bầu cử phường Việt Trì, người được giao phụ trách khu vực bầu cử số 18, Đơn vị bầu cử số 3 tại Khu dân cư Tân Phú chia sẻ: Những ngày qua, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử khẩn trương, phấn khởi. Cờ hoa, pa-nô, áp phích tuyên truyền được trang trí rực rỡ. Danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết công khai ở nơi thuận tiện, giúp người dân dễ dàng theo dõi, tìm hiểu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Ông Nguyễn Văn Mậu (ngoài cùng bên trái) cùng các cử tri nghiên cứu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên.

Ngay trước bảng niêm yết danh sách người ứng cử, ông Nguyễn Văn Mậu cẩn thận ghi lại những thông tin quan trọng về tiểu sử các ứng cử viên. Ông chia sẻ: “Mấy ngày nay, hôm nào đi tập thể dục qua đây tôi cũng dừng lại xem kỹ danh sách. Tiểu sử, quá trình công tác của từng người đều được niêm yết rõ ràng, minh bạch. Gia đình tôi đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những người thực sự đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm để đại diện cho Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước”.

Không khí rộn ràng cũng lan tỏa tới các xã vùng cao. Tại xã Thượng Cốc, nhiều cử tri đã tập trung tại điểm niêm yết danh sách ứng cử viên của xóm Mận Bùi để tìm hiểu thông tin. Bà Bùi Thị Khuyến cùng các cử tri trong xóm chăm chú xem lại ảnh, tiểu sử, quá trình công tác của từng người. Theo bà Khuyến, việc lựa chọn đại biểu dân cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Bà mong muốn lựa chọn được những người có tâm, có tầm, đủ năng lực để góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.

Bà Bùi Thị Khuyến (áo Hồng thứ ba từ trái sang) và các cử tri xóm Mận Bùi, xã Thượng Cốc nghiên cứu danh sách ứng cử viên.

Không chỉ riêng tại phường trung tâm Việt Trì hay xã vùng cao Thượng Cốc, không khí háo hức hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh. Mọi công tác chuẩn bị từ niêm yết danh sách, phát thẻ cử tri, chuẩn bị hòm phiếu đến phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế tại 3.705 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được hoàn tất.

Cùng với cử tri cả nước, người dân Đất Tổ đang hướng về ngày 15/3/2026 - thời khắc hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu để thực hiện quyền làm chủ của mình, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng về sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đinh Vũ