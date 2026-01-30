Đấu tranh quyết liệt với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo

Nhằm bảo đảm Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn theo đúng quy định của pháp luật, các đơn vị được cấp phép đã tổ chức sản xuất, cung ứng pháo hoa hợp pháp phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, cháy nổ, tai nạn thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy, sinh năm 2004 ở thôn Đồng Lý, xã Xuân Lãng cùng tang vật là pháo nổ bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 23/12/2025.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ tỉnh đến cơ sở. Các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường đã cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực như: Tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm các quy định về pháo; tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm.

Qua triển khai quyết liệt, hiệu quả bước đầu đạt được rõ nét. Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 102 vụ, 105 đối tượng; thu giữ hơn 105 kg pháo và 66 quả, hộp, ống pháo các loại cùng 5 kg thuốc pháo. Trong đó, đã khởi tố 13 vụ, 14 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ, 46 đối tượng, tổng số tiền phạt trên 336 triệu đồng. Các vụ việc còn lại đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Trần Thị Bích Phương có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Điển hình, hồi 21 giờ 15 phút ngày 15/1/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Quang Đăng - Phó Trưởng phòng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Thị Bích Phương (sinh năm 1990, trú tại thôn Vinh Quang, xã Tiên Lữ) có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm. Thời điểm kiểm tra, đối tượng là nhân viên cửa hàng tạp hóa tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thuộc phường Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng phát hiện Phương đang mang số hàng cấm đi cất giấu trong khuôn viên bệnh viện. Tang vật thu giữ gồm 5 khối pháo hoa nổ (loại pháo hoa dàn 49), do nước ngoài sản xuất, với tổng khối lượng 8,4 kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật, tài liệu liên quan cho Công an phường Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi 20 giờ 45 phút ngày 24/12/2025, tại tuyến đường liên xã thuộc thôn Phong Doanh, xã Vĩnh Tường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1996, trú tại xã Tam Hồng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 88F1-271.60 chở 27 quả pháo hoa nổ tự chế, đang trên đường đem bán để kiếm lời. Ngoài ra, Nguyễn Tuấn Anh còn cất giấu tại nhà ở số 15, ngõ 2, đường Trần Hoàn, xã Tam Hồng 66 quả pháo hoa nổ (loại pháo trứng) và 34 quả pháo. Tổng khối lượng pháo thu giữ là 28,4 kg và nhiều nguyên liệu, công cụ, phụ kiện dùng để sản xuất pháo.

Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh, để bảo đảm an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Bính Ngọ, song song với công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về pháo. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an các xã, phường chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh; lồng ghép nội dung phòng, chống pháo trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, họp thôn.

Bên cạnh việc tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, lực lượng Công an còn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải thích để người dân hiểu rõ tác hại của pháo nổ và các chế tài xử lý của pháp luật. Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Qua các vụ việc, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh khuyến cáo, mỗi công dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; tuyệt đối không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép dưới mọi hình thức. Chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến pháo và các loại tội phạm khác, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất. Lực lượng Công an tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Huy Thắng