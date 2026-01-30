Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 63 vụ vi phạm về hàng hóa trong tháng 1/2026

Trong tháng 1/2026, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã kiểm tra, xử lý 63 vụ vi phạm và xử phạt hành chính với số tiền gần 369 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục QLTT tỉnh, trong tháng 1/2026, lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra 64 cuộc, phát hiện 63 vụ vi phạm và xử phạt hành chính với tổng số tiền 368,95 triệu đồng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 152 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả; vi phạm quy định về giá và an toàn thực phẩm. Những mặt hàng bị xử lý nhiều là thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, vật tư nông nghiệp và thiết bị điện tử.

Xe chở 1,2 tấn mỡ, da trâu, bò không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm trên đường vận chuyển bị lực lượng QLTT phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Điển hình, vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 15/1/2026, Đội QLTT số 15 chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải BKS 29H-168.78 do ông Đào Văn Vinh (sinh năm 1996, trú tại thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, TP Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1,2 tấn mỡ, da trâu, bò đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đội QLTT số 15 đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT tiếp tục tăng cường nắm chắc địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Đồng thời, triển khai hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Huy Thắng