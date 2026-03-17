Thanh niên lừa sư thầy, sư cô làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc để chiếm đoạt tiền

Sau khi lừa các sư thầy, sư cô tại chùa Linh Sơn (tỉnh Phú Thọ) và một số chùa ở Hà Tĩnh, Lâm Đồng, TP.HCM nộp tiền làm thủ tục để xuất cảnh du lịch Hàn Quốc, Vũ Tiến Hậu (26 tuổi) đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vũ Tiến Hậu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 16-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Tiên Lương vừa tiến hành xác minh, làm rõ Vũ Tiến Hậu (26 tuổi, ở xã Cẩm Điền, thành phố Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các sư thầy, sư cô tại chùa L.S và một số chùa khác trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng và TP.HCM.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lợi dụng lòng tin của các sư thầy, sư cô, Vũ Tiến Hậu tự giới thiệu là nhân viên của một công ty môi giới xuất khẩu lao động và du lịch Hàn Quốc, được công ty tài trợ các chuyến du lịch Hàn Quốc trong thời gian 15 ngày.

Từ đó Hậu tạo vỏ bọc và sử dụng thủ đoạn gian dối để dụ dỗ các sư thầy, sư cô tại chùa Linh Sơn (tỉnh Phú Thọ) và một số chùa tại các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, TP.HCM làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, visa và đóng tiền bảo lãnh (52,5 triệu đồng/người) để xuất cảnh du lịch Hàn Quốc.

Do tin tưởng, các sư thầy, sư cô đã chuyển cho Hậu số tiền làm thủ tục và tiền bảo lãnh với tổng số tiền khoảng 210 triệu đồng.

Sau đó, nhận thấy Hậu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sư cô T.N.H.N - Trụ trì chùa L.S - đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Lương đã phối hợp nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh các tài liệu như giấy chứng nhận visa và vé máy bay do Hậu cung cấp cho các sư thầy, sư cô để tạo lòng tin.

Qua xác minh xác định các giấy tờ nói trên đều là giả.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Tiên Lương đã triệu tập Vũ Tiến Hậu đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã chủ động tiếp cận các sư thầy, sư cô, dùng thủ đoạn gian dối để tạo lòng tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số tiền 210 triệu đồng được Hậu sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Công an xã Tiên Lương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tuoitre.vn