Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân cho học sinh

Sáng 16/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và các kỹ năng, biện pháp bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng cho học sinh nhà trường.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và các kỹ năng, biện pháp bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng cho học sinh.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân như: xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác; mua bán dữ liệu cá nhân; chiếm đoạt, cố ý làm lộ, mất dữ liệu cá nhân...

Học sinh cũng được hướng dẫn các biện pháp tự bảo vệ dữ liệu cá nhân khi sử dụng mạng xã hội; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác...

Thông qua chương trình, góp phần nâng cao ý thức của học sinh trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh, phòng tránh các tội phạm lừa đảo, bắt cóc online...

Huyền Trang, Trung Kiên


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng dữ liệu cá nhân Bảo vệ Tuyên truyền Kiến thức Phòng chống tội phạm Công nghệ cao An ninh mạng phổ biến Học sinh Nhà trường
