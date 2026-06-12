Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, xã Quyết Thắng có diện tích rộng, dân cư phân tán, đời sống của một bộ phận người dân vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Đây là những yếu tố khiến công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn có thời điểm gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trò chơi trực tuyến cùng những tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài đã làm gia tăng nguy cơ phát sinh các hành vi lệch chuẩn trong một bộ phận thanh thiếu niên.

Quản lý chặt, giáo dục từ gốc

Trước tình hình đó, Công an xã Quyết Thắng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Công an xã đã tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách 156 trường hợp thanh thiếu niên (độ tuổi từ 13 đến 30 tuổi) cần theo dõi, xác minh, nắm tình hình để đưa vào diện quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Công an xã Quyết Thắng tổ chức tuyên truyền pháp luật và ký cam kết không vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn.

Hiện nay, toàn xã đang quản lý, giáo dục 27 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Thời gian qua, lực lượng Công an xã đã trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ các gia đình, thanh thiếu niên trong diện quản lý để tuyên truyền, vận động, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự. Đồng thời tổ chức cho 27/27 trường hợp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tập trung vào các nội dung như không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; không độ chế phương tiện và không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hằng tháng, lực lượng Công an xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, gia đình và nhà trường tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu niên; phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, trường hợp cụ thể để theo dõi, giúp đỡ. Bên cạnh đó, Công an xã Quyết Thắng đã tăng cường phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường, các tổ chức đoàn thể và gia đình học sinh để tổ chức gặp gỡ, giáo dục, nhắc nhở các trường hợp học sinh cá biệt, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Trong thời gian qua, Công an xã đã tổ chức gọi hỏi, giáo dục đối với 3 nhóm thanh thiếu niên, học sinh thường xuyên vi phạm nội quy, có biểu hiện tụ tập gây mất an ninh, trật tự, sử dụng mạng xã hội thiếu lành mạnh hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua các buổi làm việc, lực lượng Công an đã phân tích, chỉ rõ những hệ lụy, hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời động viên, định hướng để các em nâng cao ý thức học tập, rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Nhờ đó, nhiều em đã có chuyển biến tích cực, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Công an xã Quyết Thắng kịp thời nhắc nhở trường hợp thiếu niên điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, bốc đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Bùi Văn Tâm, xóm Rẽ Vơng chia sẻ: “Trước đây một số cháu thường tụ tập đến khuya, gia đình rất lo lắng. Từ khi công an xã và đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thì các cháu tham gia tích cực hơn, ý thức cũng được nâng lên rõ rệt”.

Xây dựng môi trường lành mạnh

Bên cạnh công tác quản lý, xã Quyết Thắng đặc biệt chú trọng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền pháp luật tại các trường học về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, an toàn giao thông và tác hại của việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát với trên 8.500 lượt người tham gia. Đồng thời, phối hợp tổ chức 86 lượt tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, phát hiện nhắc nhở 44 thanh thiếu niên tụ tập quá giờ quy định.

Công an xã Quyết Thắng phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở tổ chức tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trên địa bàn.

Cùng với đó, Công an xã thường xuyên phối hợp với gia đình và nhà trường để kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng để có biện pháp nhắc nhở, uốn nắn từ sớm, từ xa, không để phát sinh vi phạm pháp luật.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và quản lý, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trên địa bàn từng bước được nâng lên; tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được kiềm chế, chưa phát sinh các vụ việc phức tạp liên quan đến thanh thiếu niên, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thiếu tá Bùi Chí Quang - Phó Trưởng Công an xã Quyết Thắng cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến thanh thiếu niên vi phạm pháp luật chủ yếu xuất phát từ sự thiếu quan tâm của gia đình, bỏ học sớm, thiếu kỹ năng sống và bị tác động bởi các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Vì vậy, phòng ngừa hiệu quả phải bắt đầu từ gia đình và cộng đồng dân cư. Chúng tôi thường xuyên rà soát các trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật để lập danh sách quản lý, giáo dục. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ đêm, kịp thời ngăn chặn các hành vi tụ tập gây mất an ninh, trật tự. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không phát sinh vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

Công an xã Quyết Thắng tăng cường tuần tra đêm, kiểm tra nhắc nhở các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập chơi khuya.

Đồng chí Lê Minh Tiến, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng đánh giá: “Công tác phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; đồng thời tạo điều kiện để các em được học tập, lao động và phát triển toàn diện”.

Thực tế cho thấy, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chung tay của các tổ chức đoàn thể và người dân, xã Quyết Thắng đang từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Đinh Thắng