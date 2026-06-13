Thổ Tang quyết liệt “đánh” ma túy

Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng và ngành về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, lực lượng Công an xã Thổ Tang đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa tệ nạn ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, tạo đà vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công an xã ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Thổ Tang là địa bàn giao thương kinh tế phát triển mạnh và thu hút đông đảo người dân qua lại, cư trú. Nhận thức rõ yếu tố đặc thù này, cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an xã luôn đặt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự lên hàng đầu.

Bám sát Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an xã Thổ Tang đã nhanh chóng chuyển trạng thái, đồng loạt ra quân với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất.

Sau lễ ra quân, lực lượng Công an xã đã tăng cường bám sát cơ sở, đẩy mạnh công tác nắm tình hình đồng thời tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ những người có biểu hiện liên quan đến ma túy trên địa bàn, không để hình thành các điểm nóng hay tụ điểm phức tạp.

Tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm ma túy đã mang lại những chiến công cụ thể ngay trong những ngày đầu ra quân. Cụ thể, vào ngày 1/6 ngày mở màn của Tháng hành động phòng, chống ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mà thông tin bắt nguồn từ tinh thần sắc bén, mưu trí của các chiến sĩ Công an xã Thổ Tang.

Trước đó, vào ngày 29/5/2026, qua công tác tuần tra mật phục, lực lượng Công an xã đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990, trú tại thôn Cốc Lâm, xã Yên Lạc) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực miếu Trúc Lâm thuộc thôn Trúc Lâm, xã Thổ Tang.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 túi nilon dạng túi zip chứa các hạt tinh thể màu trắng. Qua giám định, cơ quan chuyên môn xác định số tinh thể trên có khối lượng 0,3904 gam là chất ma túy Methamphetamine.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an xã Thổ Tang đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 thống nhất áp dụng biện pháp tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hải nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Công an xã đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990, trú tại thôn Cốc Lâm, xã Yên Lạc) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 20/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987, trú tại khu Lạp Xuyên, xã Chí Đám) khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại thôn Phú Trưng A, xã Thổ Tang.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thu giữ một vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng, bên trong có một gói giấy ăn màu trắng chứa túi nilon đựng chất bột màu trắng dạng cục. Kết quả cân định lượng sơ bộ xác định khối lượng là 0,2485 gam heroin.

Test nhanh mẫu nước tiểu của đối tượng Tuấn cho kết quả dương tính với chất ma túy Morphine. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 phối hợp xử lý dứt điểm theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Thổ Tang đã phát hiện 5 vụ bắt giữ 6 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ tổng cộng 1,5482 gam Methamphetamine và 0,4745 gam Heroin. Các vụ việc và bị can đều bị khởi tố hình sự đúng pháp luật. Kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thượng tá Lê Xuân Minh - Trưởng Công an xã cho biết: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), Công an xã đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, không khoan nhượng. Xác định ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn vị quyết tâm không để hình thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Thời gian tới, Công an xã Thổ Tang tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng xây dựng và phát huy hiệu quả các hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư, quyết tâm xây dựng địa bàn xã ngày càng trong sạch, văn minh về ANTT.

Ngọc Thắng