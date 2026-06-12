Nâng cao ý thức phòng cháy từ cơ sở

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhằm chủ động phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Phú Thọ đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và hạn chế thấp nhất các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC tại Công ty TNHH Inno Flex Vina.

Tại Công ty TNHH Inno Flex Vina (Khu công nghiệp Bình Xuyên), đoàn kiểm tra đã rà soát hồ sơ quản lý công tác PCCC; kiểm tra hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; việc thực hiện các quy định về an toàn điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở và phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện chữa cháy; bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng, sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa khoa học và chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ trong quá trình sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của thiết bị cảm nhiệt và hệ thống báo cháy.

Chị Phạm Thị Ngọc Diệp, Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH Inno Flex Vina cho biết: “Thông qua các đợt kiểm tra của lực lượng công an, doanh nghiệp được hướng dẫn, cập nhật thêm những quy định và yêu cầu mới về công tác phòng cháy chữa cháy. Đây cũng là dịp để chúng tôi rà soát lại toàn bộ các điều kiện an toàn, từ đó tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị".

Việc sắp xếp hàng hóa, bố trí nguyên vật liệu sản xuất được Doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử với số lượng lớn lao động và hệ thống máy móc hoạt động liên tục, Công ty TNHH Inno Flex Vina luôn xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy theo quy định, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, củng cố lực lượng PCCC cơ sở nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống khi có sự cố phát sinh.

Anh Phạm Văn Quyến, thành viên Đội PCCC cơ sở Công ty TNHH Inno Flex Vina chia sẻ: “Thông qua các lớp tập huấn và kiểm tra thực tế, chúng tôi được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy cũng như cách xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp".

Tủ thiết bị phòng cháy chữa cháy với các thiết bị chuyên dụng được bố trí đầy đủ theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, trong đợt cao điểm này, đơn vị tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kho hàng, doanh nghiệp trong khu công nghiệp và những địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; khả năng hoạt động của các hệ thống, phương tiện chữa cháy; công tác quản lý, sử dụng điện và việc xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở.

Đại úy Trần Xuân Huy - Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Song song với công tác kiểm tra, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ; chủ động rà soát các điều kiện an toàn, duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.”

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị PCCC; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và nguồn điện trong quá trình sản xuất, sinh hoạt.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH, bảo đảm hệ thống báo cháy, chữa cháy luôn hoạt động hiệu quả; duy trì lực lượng PCCC cơ sở thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Các doanh nghiệp luôn sẵn sàng về phương tiện, lực lượng tại chỗ để chủ động xử lý các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kho hàng, cần xây dựng phương án ứng trực phù hợp trong thời gian nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ hoặc ngoài giờ làm việc; phân công lực lượng thường trực kiểm tra, giám sát các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống bất thường ngay từ ban đầu, không để phát sinh thành sự cố lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

Việc chủ động kiểm tra, rà soát và duy trì các điều kiện an toàn PCCC không chỉ giúp doanh nghiệp bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định mà còn góp phần phòng ngừa hiệu quả các vụ cháy nổ, bảo vệ tính mạng người lao động và tài sản của doanh nghiệp trong mùa nắng nóng.

Kim Liên