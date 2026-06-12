Phổ biến pháp luật cho đoàn viên, người lao động phường Vĩnh Yên

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Chiều 12/6, tại Hội trường Đảng đoàn thể phường Vĩnh Yên, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn phường Vĩnh Yên tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.
Đại diện Công đoàn phường Vĩnh Yên tuyên truyền kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tham gia chương trình có đại diện 18 công đoàn cơ sở thuộc phường Vĩnh Yên. Các đoàn viên, người lao động được phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; các quy định về an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng một số chính sách mới được ban hành. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng tác phong làm việc văn minh, kỷ cương trong đội ngũ đoàn viên, người lao động.
Đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia trả lời câu hỏi pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.
Ban tổ chức trao quà cho các đội thi đến từ công đoàn cơ sở tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật.
Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật với hình thức sân khấu hóa sinh động, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên công đoàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Kim Liên
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