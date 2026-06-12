Tích cực triển khai chiến dịch xác định danh tính liệt sĩ tại xã Hoàng An

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, xã Hoàng An đang triển khai đồng bộ các phần việc nhằm phục vụ công tác khai quật, lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là một trong ba địa phương được tỉnh lựa chọn triển khai thí điểm, thể hiện quyết tâm cao trong hành trình tri ân và tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.

Trên địa bàn xã Hoàng An hiện có 3 nghĩa trang liệt sĩ với 36 phần mộ chưa xác định danh tính cần lấy mẫu ADN phục vụ công tác giám định. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực phục vụ quá trình triển khai.

UBND xã Hoàng An họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.

UBND xã Hoàng An xác định thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ hiệu quả; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, xác minh thông tin, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức các phần việc trang nghiêm, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Ông Nguyễn Xuân Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng An cho biết: “Địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Ban Chỉ huy quân sự xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu; các bộ phận chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, xác minh thông tin liên quan, bảo đảm quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch”.

Xã Hoàng An chuẩn bị chu đáo các phương án, sẵn sàng cho việc lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin.

Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, Ban Chỉ huy quân sự xã Hoàng An đã huy động lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dân quân tự vệ tiến hành rà soát toàn bộ các phần mộ chưa xác định danh tính; xây dựng phương án khai quật, lấy mẫu bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và yêu cầu chuyên môn. Theo kế hoạch, ngày 12/6, toàn bộ 36 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn xã được tiến hành lấy mẫu ADN phục vụ công tác giám định.

Trung tá Nguyễn Văn Công - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hoàng An khẳng định: Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lực lượng tham gia nhiệm vụ đã được phân công cụ thể, sẵn sàng thực hiện việc khai quật và lấy mẫu ADN theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn và trang nghiêm.

Lực lượng dân quân tự vệ được huy động phối hợp cùng Ban CHQS xã Hoàng An rà soát, lên sơ đồ, đánh số các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đan.

Là địa phương thứ ba triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, xã Hoàng An nhận được sự hướng dẫn sát sao của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Trên cơ sở kinh nghiệm được đúc rút từ các đợt triển khai trước, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ trong từng công việc, từ xây dựng phương án tổ chức, thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản, bàn giao mẫu đến hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Phú - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, công tác lấy mẫu ADN được triển khai bảo đảm đúng quy trình, an toàn và hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan thường trực tiếp tục phối hợp với các địa phương khác thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt ý nghĩa này trong thời gian tới.

Những người con ưu tú của Tổ quốc sẽ sớm được trở về với gia đình, quê hương.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều gia đình liệt sĩ chưa nguôi nỗi mong tìm lại được người thân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đối với họ, mỗi thông tin được xác minh, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập đều mang theo niềm hy vọng về một ngày đoàn tụ. Ông Phùng Văn Chiến - quản trang nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đan, xã Hoàng An chia sẻ rằng công tác chuẩn bị tại nghĩa trang đã được thực hiện chu đáo; các phần mộ được rà soát, đánh dấu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lấy mẫu, đồng thời bảo đảm sự trang nghiêm, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” không chỉ mang ý nghĩa khoa học, mà còn là hành trình nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng xã Hoàng An đang góp phần quan trọng vào thành công chung của chiến dịch, từng bước hiện thực hóa mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, đưa những người con ưu tú của Tổ quốc trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình sau nhiều năm xa cách.

Kim Liên