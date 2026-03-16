Phạt tiền hơn 126,8 tỷ đồng các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Sau 3 tháng cao điểm triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tính từ ngày 15/12/2025 đến 12/3/2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm trên cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 164 vụ tai nạn giao thông, làm 105 người chết, 100 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 36 vụ, 5 người chết, 40 người bị thương; so với thời gian liền kề trước đó, giảm 51 vụ, 13 người chết, 48 người bị thương.

Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy Lễ hội rước nước Đền Ngự Dội năm 2026.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí 4.822 tổ công tác, với 15.386 ca tuần tra, huy động 76.319 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua tuần tra, kiểm soát 934.127 lượt phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 55.117 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt trên 126,8 tỷ đồng. Đồng thời tước giấy phép lái xe 894 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 6.288 trường hợp, tạm giữ 12.398 phương tiện.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 kiểm tra kích thước thành thùng xe nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung triển khai hiệu quả các chuyên đề trọng tâm theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Ban Giám đốc Công an tỉnh, như: Kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn; xử lý học sinh vi phạm giao thông; kiểm tra xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; xử lý tình trạng xe dù, bến cóc...

Qua kiểm tra, đã xử lý 9.335 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 8.731 trường hợp vi phạm tốc độ, 2.184 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, 40 trường hợp điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, 1.317 trường hợp đi sai phần đường, làn đường, 6.194 trường hợp tránh, vượt sai quy định và 1.529 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng