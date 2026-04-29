Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 390 cán bộ cơ sở

Ngày 29/4, UBND xã Quyết Thắng phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 390 người là dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tại buổi huấn luyện, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về pháp luật PCCC&CNCH; nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ; các biện pháp phòng ngừa; quy trình xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn; kỹ năng thoát nạn, cứu người và bảo vệ tài sản; vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý ban đầu các vụ cháy, nổ...

Học viên được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành với các tình huống giả định sát thực tế. Các học viên được hướng dẫn trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy, thực hành các tình huống giả định như xử lý cháy tại gia đình, cơ sở kinh doanh và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện khẩn cấp; triển khai đội hình chữa cháy ban đầu, tổ chức cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thành viên đội an ninh trật tự ở cơ sở thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy.

Chương trình huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân trong công tác PCCC&CNCH; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân vững chắc; chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ và tai nạn, sự cố gây ra.

Đinh Thắng