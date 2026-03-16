Sáng 16/3, tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN) cấp THPT, năm học 2025-2026.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các thầy, cô giáo tham gia hội thi.
Tham dự hội thi có 46 thí sinh là các giáo viên đến từ 41 trường THPT và 5 trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia các phần thi: Bắn súng tiểu liên AK, thi báo cáo chuyên đề tại các lớp học, thi giảng dạy lý thuyết và thực hành.
Hội thi diễn ra từ ngày 15 đến 20/3/2026.
Giáo dục QP&AN trong trường THPT là môn học có vị trí quan trọng; vừa trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về QP&AN, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, vừa góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc. Hiện nay, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra ngày càng cao, vai trò của môn học Giáo dục QP&AN càng trở nên thiết thực hơn.
Các giáo viên tham gia thi bắn súng tiểu liên AK bằng máy bắn tập HLAK-20.
Thông qua môn học Giáo dục QP&AN nhằm truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng bản lĩnh, nếp sống kỷ luật, tác phong nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho học sinh.
Điểm số nội dung bắn súng tiểu liên AK được thông báo ngay khi thí sinh kết thúc phần thi.
Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục QP&AN là dịp để các thầy, cô giáo thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh sư phạm, sự sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học. Đây cũng là dịp để các giáo viên trao đổi, học hỏi, lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Lê Hoàng
baophutho.vn Sáng 16/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức...
baophutho.vn Sau 3 tháng cao điểm triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tính từ ngày 15/12/2025 đến 12/3/2026, tình hình tai nạn giao...
Chiều 15/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá thành công chuyên án mang bí số 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng...
baophutho.vn Ngày 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên cả nước, gần 2.000 cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tại các Trại tạm giam số 1; số 2 và số 3 thuộc...
Cơ quan Công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm 39 điện thoại di động iPhone tại một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn xã Xuân Đài.
baophutho.vn Trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước hướng về ngày hội nong sông, sáng 15/3, các Tổ bầu cử tại Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai...
baophutho.vn Cùng với cử tri cả nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...