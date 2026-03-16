Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Sáng 16/3, tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN) cấp THPT, năm học 2025-2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các thầy, cô giáo tham gia hội thi.

Tham dự hội thi có 46 thí sinh là các giáo viên đến từ 41 trường THPT và 5 trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia các phần thi: Bắn súng tiểu liên AK, thi báo cáo chuyên đề tại các lớp học, thi giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Hội thi diễn ra từ ngày 15 đến 20/3/2026.

Giáo dục QP&AN trong trường THPT là môn học có vị trí quan trọng; vừa trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về QP&AN, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, vừa góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc. Hiện nay, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra ngày càng cao, vai trò của môn học Giáo dục QP&AN càng trở nên thiết thực hơn.

Các giáo viên tham gia thi bắn súng tiểu liên AK bằng máy bắn tập HLAK-20.

Thông qua môn học Giáo dục QP&AN nhằm truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng bản lĩnh, nếp sống kỷ luật, tác phong nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho học sinh.

Điểm số nội dung bắn súng tiểu liên AK được thông báo ngay khi thí sinh kết thúc phần thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục QP&AN là dịp để các thầy, cô giáo thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh sư phạm, sự sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học. Đây cũng là dịp để các giáo viên trao đổi, học hỏi, lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Lê Hoàng