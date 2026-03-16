Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Sáng 16/3, tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN) cấp THPT, năm học 2025-2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các thầy, cô giáo tham gia hội thi.

Tham dự hội thi có 46 thí sinh là các giáo viên đến từ 41 trường THPT và 5 trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia các phần thi: Bắn súng tiểu liên AK, thi báo cáo chuyên đề tại các lớp học, thi giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Hội thi diễn ra từ ngày 15 đến 20/3/2026.

Giáo dục QP&AN trong trường THPT là môn học có vị trí quan trọng; vừa trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về QP&AN, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, vừa góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc. Hiện nay, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra ngày càng cao, vai trò của môn học Giáo dục QP&AN càng trở nên thiết thực hơn.

Các giáo viên tham gia thi bắn súng tiểu liên AK bằng máy bắn tập HLAK-20.

Thông qua môn học Giáo dục QP&AN nhằm truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng bản lĩnh, nếp sống kỷ luật, tác phong nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho học sinh.

Điểm số nội dung bắn súng tiểu liên AK được thông báo ngay khi thí sinh kết thúc phần thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục QP&AN là dịp để các thầy, cô giáo thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh sư phạm, sự sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học. Đây cũng là dịp để các giáo viên trao đổi, học hỏi, lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giáo viên dạy giỏi Quốc phòng An ninh Hội thi Việt Trì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiểu liên AK Khai mạc Đổi mới giáo dục Đào tạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long