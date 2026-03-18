Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Tập trung đấu tranh, bước đầu Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như: đổ thải trải phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục hecta tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 25/12/2025 và ngày 14/3/2026, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can, gồm:

1 bị can về 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại các Điều 221, 227 và 235 Bộ luật Hình sự: Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

1 bị can về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại Điều 221 và Điều 235 Bộ luật Hình sự: Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

Bị can Phạm Văn Hùng, Trịnh Quốc Khánh và Đào Hữu Duy Anh, An Văn Bắng, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà (từ trái qua, từ trên xuống).

3 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, gồm: Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chi nhánh Lào Cai.

9 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà, Kế toán và Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Phạm Thị Bích, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức, Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Về biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can (gồm: Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích); bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các tổ chức, cá nhân có liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Nguồn cand.com.vn