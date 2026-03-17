Cháy quán bia tại phường Vĩnh Phúc

Chiều 16/3, một vụ cháy đã xảy ra tại quán bia Hải Trang, số 68, đường Dương Tông, phường Vĩnh Phúc.
Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Yên thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chở nước khẩn trương tới hiện trường, phối hợp với Tổ chữa cháy Thanh Trù tổ chức dập lửa.
Phương tiện chữa cháy được huy động đến hiện trường.
Nhờ triển khai lực lượng kịp thời, đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các hộ lân cận.
Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn đồ dùng bên trong quán bia.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do sơ suất, bất cẩn trong quá trình nấu ăn tại khu vực bếp, khiến lửa bùng phát và lan ra khu vực xung quanh.
Khu vực bếp nấu, nơi phát sinh nguồn lửa.
Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống và người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại khu vực bếp nấu; thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, bếp gas và trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ.
Kim Liên
