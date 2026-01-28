Chồng sát hại vợ trong cơn nóng giận, lĩnh án tù chung thân

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Đỗ Mạnh Hà (sinh năm 1987, trú tại tổ 17A, khu Đoàn Kết, phường Thanh Miếu) về các tội “Giết người” theo Điều 123 và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hà.

Theo cáo trạng, tối 7/7/2025, Đỗ Mạnh Hà tổ chức sinh nhật cho vợ là chị Hoàng Kiều Anh (sinh năm 1993) tại nhà hàng Xuân Thuyết, tổ 17, phường Thanh Miếu thì xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Khoảng 21h30' cùng ngày, khi về đến nhà, Hà và vợ tiếp tục xảy ra cãi vã do chị Kiều Anh có thái độ không đúng mực, xưng hô “mày - tao” với chồng. Do bực tức, Hà đã lôi, kéo và dùng chân đá vào vùng đầu, cổ của vợ khiến chị Kiều Anh phải nhập viện cấp cứu.

Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án.

Sau đó, chị Kiều Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Đỗ Mạnh Hà cũng có mặt tại bệnh viện. Bực tức vì không thuyết phục được vợ đi chụp X-quang, tại khu vực thang máy tầng 1, nhà A, khoa Cấp cứu, Hà đã dùng con dao giấu sẵn trong người (được xác định là vũ khí quân dụng) đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị Hoàng Kiều Anh, khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong lời nói sau cùng, Hà bày tỏ sự hối hận, cho rằng chỉ vì nóng nảy nhất thời đã tước đi mạng sống của người vợ mình yêu thương, đồng thời mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Quang cảnh phiên tòa.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi phạm tội gây ra, cũng như xem xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hà tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Quỳnh Chi