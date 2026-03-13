Trung đoàn 98 sẵn sàng cho mùa huấn luyện tân binh

Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới (CSM), không khí tại Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2 trở nên rộn ràng, khẩn trương. Từ việc chuẩn bị doanh trại, nơi ăn ở đến tập huấn cán bộ và nghiên cứu sáng kiến huấn luyện, mọi mặt công tác đều được đơn vị triển khai đồng bộ, tạo nền tảng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 và thanh niên đơn vị kết nghĩa chào đón CSM về đơn vị.

Có mặt tại Trung đoàn 98 đúng ngày đón nhận CSM, chúng tôi cảm nhận rõ không khí chuẩn bị huấn luyện diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm. Từ sáng sớm, tại các điểm tiếp nhận CSM, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng. Cán bộ, chiến sĩ có mặt từ sớm để hướng dẫn, hỗ trợ CSM hoàn tất các thủ tục ban đầu. Những cái bắt tay thân tình, lời thăm hỏi, động viên của cán bộ, chiến sĩ đã tạo nên bầu không khí ấm áp, giúp các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ.

Để CSM yên tâm học tập, rèn luyện, Trung đoàn chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở và sinh hoạt. Công tác cấp phát quân trang được thực hiện đúng tiêu chuẩn, chủng loại, cỡ số. Tại các phòng ở, giường ngủ được chuẩn bị sẵn chiếu, chăn, màn, gối để CSM có thể sử dụng ngay khi về đơn vị.

Chỉ huy Sư đoàn 316 và Trung đoàn 98 thăm hỏi, động viên CSM.

Hệ thống doanh trại được tu sửa, củng cố khang trang, sạch đẹp. Các đơn vị cải tạo nhà ở, nhà ăn, nhà tắm, sân thể thao; sơn sửa giường tủ, bổ sung hệ thống chiếu sáng, quạt điện. Khu vực sinh hoạt chung được chỉnh trang gọn gàng; các pano, khẩu hiệu tuyên truyền về truyền thống đơn vị và nhiệm vụ huấn luyện CSM được treo trang trọng, góp phần xây dựng môi trường chính quy, nền nếp.

Thượng úy Đào Anh Quyết - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98 cho biết: Đơn vị luôn xác định việc chuẩn bị doanh trại cũng chính là chuẩn bị “ngôi nhà chung” cho CSM. Khi nhập ngũ, nhìn thấy doanh trại khang trang, sạch đẹp, giúp các tân binh thêm yên tâm, nhanh chóng hòa nhập và gắn bó với đơn vị.

Cùng với chăm lo đời sống, Trung đoàn còn chú trọng tăng gia sản xuất nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Đơn vị đã quy hoạch lại khu tăng gia tập trung, mở rộng diện tích trồng rau xanh, củ, quả theo mùa; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm khép kín, bảo đảm vệ sinh môi trường. Hiện nay, khu tăng gia của Trung đoàn cung cấp 100% nhu cầu rau xanh cho bếp ăn; nguồn thịt, cá cũng được chủ động bảo đảm, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Chỉ huy Trung đoàn 98 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo quyền bầu cử của CSM khi về đơn vị.

Xác định “cán bộ là khâu then chốt” quyết định chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ. Trước Tết Nguyên đán, ngoài tham gia các lớp tập huấn do Quân khu và Sư đoàn tổ chức, đơn vị còn kiện toàn, bồi dưỡng khung cán bộ huấn luyện CSM từ cấp tiểu đội đến cấp đại đội. Trung đoàn đã lựa chọn 112 tiểu đội trưởng có năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện CSM tham gia nhiệm vụ.

Trung tá Ngô Minh Tâm - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 cho biết: Cùng với công tác chuẩn bị lực lượng, Trung đoàn còn đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện. Thông qua hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện do Trung đoàn và Sư đoàn tổ chức, đơn vị lựa chọn được 78 sáng kiến, trong đó có 54 sáng kiến, cải tiến và 24 sáng kiến về chuyển đổi số có thể áp dụng vào huấn luyện.

Tiêu biểu như các sáng kiến, cải tiến: Thiết bị luyện tập bắn súng ứng dụng AI camera của Trung úy Trần Nhật Dân, Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh 23, Ban Tham mưu; thiết bị hỗ trợ luyện tập bắn súng STV-380, súng K54 của Thượng úy Nguyễn Anh Đức, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 7; máy lọc nước đa năng dùng trong dã ngoại của Trung úy Nguyễn Trung Đức, Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn 8. Những sáng kiến này góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 98 sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới trong khí thế vui tươi, phấn khởi. Các CSM nhanh chóng ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, bắt đầu chặng đường rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội.

Huy Thắng