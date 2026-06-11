Phát hiện thí sinh sử dụng camera cúc áo để gian lận thi sát hạch lái xe

Một thí sinh sử dụng điện thoại kết nối camera cúc áo cùng tai nghe siêu nhỏ để gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe tại Hà Nội đã bị phát hiện, xử lý theo quy định.

Chiều 10/6, tại Trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe Đức Thịnh, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, Hội đồng sát hạch thuộc Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Hà Nội đã phát hiện một trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe.

Thí sinh vi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, qua công tác kiểm tra trước khi vào phòng thi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, hội đồng sát hạch phát hiện thí sinh L.S.V. (SN 1998, quê Cao Bằng), mang theo một điện thoại iPhone 6 được kết nối với tai nghe siêu nhỏ giấu trong tai và camera ngụy trang dạng cúc áo để nhận thông tin hỗ trợ từ bên ngoài.

Sau khi phát hiện vụ việc, hội đồng sát hạch đã dừng phần thi của thí sinh vi phạm, lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời bàn giao người cùng tang vật cho Công an xã Phúc Thịnh tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Camera ngụy trang dạng cúc áo bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi sát hạch không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, khi người không đủ năng lực điều khiển phương tiện vẫn có thể được cấp giấy phép lái xe.

Theo dantri.com.vn