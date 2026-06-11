Đảm bảo an toàn giao thông cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Từ ngày 10-13/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trên toàn tỉnh với 48.185 thí sinh đăng ký dự thi tại 110 điểm thi đặt ở 84 xã, phường với 1.962 phòng thi. Trong những ngày cao điểm, hàng chục nghìn lượt thí sinh, phụ huynh, cán bộ làm thi cùng nhiều phương tiện sẽ tập trung, di chuyển đến các điểm thi, làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông. Vì vậy, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) được các cấp, ngành triển khai đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Để đảm bảo an toàn nói chung và ATGT cho kỳ thi, Công an tỉnh xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; bảo vệ an toàn khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, khu vực chấm thi, nơi bảo quản đề thi, bài thi, điểm thi và các địa điểm tổ chức thi theo quy định.

Lực lượng công an đã động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi; chỉ đạo công an các xã, phường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phân luồng giao thông hợp lý tại các khu vực tổ chức thi; không để ùn tắc, mất an ninh, mất an toàn ảnh hưởng đến thí sinh và công tác tổ chức thi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông tại điểm thi trường THPT Long Châu Sa.

Công an các xã, phường được chỉ đạo tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý tại các khu vực tổ chức thi, không để xảy ra ùn tắc, mất an ninh, mất an toàn ảnh hưởng đến thí sinh và công tác tổ chức kỳ thi.

Với mục tiêu không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm và tại các điểm thi, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Cùng với đó, Ban An toàn giao thông các địa phương tăng cường kiểm tra, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh quản lý con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Sở Xây dựng chủ động triển khai các phương án bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường dẫn đến điểm thi; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chia cắt giao thông để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp vận tải hành khách tăng cường phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại các địa phương có điểm thi, UBND các xã, phường đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường và phòng, chống thiên tai, cháy nổ.

Nhiều giải pháp hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa, vùng sâu, vùng xa cũng được triển khai nhằm bảo đảm không có thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về điều kiện đi lại hoặc các lý do khách quan khác.

Tại điểm thi Trường THPT Yển Khê, xã Thanh Ba có trên 300 thí sinh đăng ký dự thi với 14 phòng thi. Đồng chí Đỗ Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết: Để bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, địa phương đã xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi, trong đó chú trọng các phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực điểm thi.

Xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc trước và sau các buổi thi; chủ động phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về an ninh trật tự; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại điểm thi và nơi lưu trú của cán bộ làm thi, thí sinh.

Đồng thời, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng lực lượng liên quan nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Song song với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện được huy động tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương hướng dẫn giao thông, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có quy mô lớn, số lượng người và phương tiện tập trung đông trong thời gian ngắn. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng, mỗi người dân, phụ huynh và học sinh cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Sự chung tay của toàn xã hội sẽ góp phần quan trọng bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao.

Lệ Oanh