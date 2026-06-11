Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Phú Thọ và Hà Nội liên quan đến hoạt động cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm máy tính có bản quyền, đặc biệt là hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office diễn ra khá phổ biến.

Nhiều đối tượng lợi dụng các website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng cáo, mua bán, chia sẻ phần mềm không có bản quyền; đồng thời cung cấp các công cụ kích hoạt trái phép như crack, key lậu, activator nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với Khuất Tiến Minh, sinh năm 1990, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên giải pháp công nghệ Tek-solution tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) do Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1981 làm Giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy các máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép.

Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số máy tính này được cung cấp bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp công nghệ Tek-Solution, cùng có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra công bố Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office hiện dao động từ khoảng 4 đến 9 triệu đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hành vi sử dụng phần mềm không có bản quyền còn ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, làm suy giảm hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Bên cạnh đó, các phần mềm được kích hoạt trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn