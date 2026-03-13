Chủ động rà soát, cấp thẻ cử tri, đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại xã Lạc Sơn trở nên khẩn trương, nghiêm túc. Trên khắp các tuyến đường, nhà văn hóa phố, xóm, điểm bỏ phiếu đã được chỉnh trang sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ. Để bảo đảm quyền lợi của cử tri cũng như giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Lạc Sơn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp rà soát cư trú, phối hợp cấp phát thẻ cử tri, góp phần để ngày hội của toàn dân diễn ra an toàn, đúng quy định.

Theo Công an xã Lạc Sơn, ngay từ đầu tháng Hai, đơn vị đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tổng rà soát nhân khẩu, hộ khẩu và cập nhật dữ liệu cư trú nhằm phục vụ việc lập danh sách cử tri. Các tổ công tác được phân công trực tiếp xuống từng xóm, phố kiểm tra, đối chiếu thông tin người dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kịp thời phát hiện các trường hợp biến động.

Công an xã Lạc Sơn xuống địa bàn ra soát nhân khẩu phục vụ việc lập danh sách cử tri.

Trung tá Nguyễn Như Hùng - Phó Trưởng Công an xã Lạc Sơn cho biết: Chúng tôi tập trung rà soát các trường hợp biến động nhân khẩu như công dân đi làm ăn xa, tạm trú, tạm vắng, người mới chuyển đến địa bàn... để bảo đảm danh sách cử tri đầy đủ, chính xác. Đồng thời, lực lượng công an cũng phối hợp với các xóm, phố, tổ dân cư hỗ trợ phát thẻ cử tri đến tận tay người dân.

Đến nay, Công an xã đã phối hợp rà soát 100% các hộ thường trú và tạm trú trên địa bàn. Trên cơ sở đó, địa phương đã lập danh sách trên 19.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử tại 37 khu vực bỏ phiếu. Trên cơ sở danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa phố, xóm, lực lượng công an xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ bầu cử tiến hành cấp phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình. Đến nay, 100% thẻ cử tri đã được cấp phát, nhiều trường hợp người già, người khuyết tật được lực lượng công an và đoàn thể hỗ trợ trao tận nhà.

Song song với công tác rà soát cư trú và cấp thẻ cử tri, Công an xã Lạc Sơn còn tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu. Theo kế hoạch, mỗi khu vực bỏ phiếu đều bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ và tổ bảo vệ an ninh cơ sở thường trực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Công an xã Lạc Sơn kiểm tra trực tiếp các khu vực bỏ phiếu.

Ngoài ra, Công an xã Lạc Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, không để xảy ra các hành vi gây mất trật tự công cộng, góp phần xây dựng môi trường bầu cử an toàn, lành mạnh. Các tổ công tác tăng cường tuần tra tại các khu vực công cộng, điểm bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh.

Bà Phạm Thị Thủy, cử tri phố Hữu Nghị chia sẻ: “Các đồng chí công an xã đến tận nhà kiểm tra thông tin, hướng dẫn rất cụ thể. Gia đình tôi nhận được thẻ cử tri sớm nên rất yên tâm. Chúng tôi cũng được tuyên truyền về trách nhiệm tham gia bầu cử, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư”.

Đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn đánh giá: “Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ rà soát danh sách cử tri. Việc chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, cập nhật dữ liệu cư trú đã giúp địa phương lập danh sách cử tri chính xác, tạo điều kiện thuận lợi để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật”.

Với sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an xã cùng sự đồng thuận của người dân, xã Lạc Sơn đang sẵn sàng cho ngày bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Đinh Thắng