Giữ vững thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cử tri cả nước lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Với tỉnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc, việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự (ANTT) không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những ngày này mà còn là yếu tố tiên quyết để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá công tác nhân sự và quá trình bầu cử. Do đó, việc chủ động phương án, nhận diện từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an ninh là nhiệm vụ cấp bách, được ưu tiên của cả hệ thống chính trị.

Công an xã Thanh Ba tăng cường kiểm tra, đảm bảo ANTT tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

Phú Thọ là địa bàn chuyển tiếp giữa vùng Tây Bắc và đồng bằng sông Hồng, có địa hình đa dạng, nhiều dân tộc và tôn giáo. Để đảm bảo tuyệt đối ANTT cho ngày bầu cử, Công an tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch chuyên đề liên quan.

Điểm mới trong nhiệm kỳ này là việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ số vào công tác quản lý dân cư và nắm bắt dư luận. Ngay từ đầu năm 2026, các phương án đảm bảo ANTT đã được xây dựng chi tiết đến từng tổ bầu cử, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm. Công tác đảm bảo ANTT không nằm ở những khẩu hiệu mà thể hiện qua các hành động cụ thể như mô hình “Camera an ninh”, “Zalo kết nối an ninh”...

Tại các phường trung tâm, nơi tập trung đông cử tri và các điểm bỏ phiếu lớn, lực lượng Công an đã vận động Nhân dân lắp đặt hệ thống camera giám sát phủ kín các tuyến đường. Hệ thống này được kết nối trực tiếp về trung tâm chỉ huy, giúp phát hiện sớm các hoạt động liên quan đến ANTT, đồng thời các nhóm Zalo an ninh tại từng khu dân cư trở thành kênh thông tin hai chiều, giúp người dân kịp thời báo cáo những xáo trộn nhỏ nhất tại địa bàn.

Lực lượng Công an xã Tam Dương tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bầu cử.

Tại xã Thu Cúc - nơi có đông đồng bào các dân tộc Mường, Dao sinh sống, lực lượng Công an chính quy về xã đã phối hợp với các già làng, trưởng bản thực hiện phương châm “4 cùng”. Trước ngày bầu cử, các chiến sĩ đến từng gia đình để vừa tuyên truyền Luật Bầu cử, vừa nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con. Việc giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân đã triệt tiêu các vấn đề liên quan đến ANTT, đảm bảo cho 100% cử tri phấn khởi đi bầu cử với sự tin tưởng tuyệt đối.

Lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã thực hiện liên tiếp các chiến dịch rà quét, xử lý hàng trăm tin giả, tin độc hại xuyên tạc trên mạng xã hội. Việc kịp thời đính chính thông tin và xử lý nghiêm các đối tượng phát tán tin đồn thất thiệt giúp ổn định dư luận, bảo vệ uy tín của bộ máy Nhà nước.

Ngày 11/3, Công an tỉnh đã ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” với sứ mệnh xây dựng cộng đồng đoàn kết, uy tín và có trách nhiệm xã hội; cùng nhau lan tỏa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đất Tổ. Qua đó, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội cũng được đẩy mạnh. Trên các tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 32 và cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát liên tục, đảm bảo giao thông thông suốt. Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bầu cử được kiểm tra nghiêm ngặt.

Xã Yên Lập tích cực, chủ động kiểm tra, bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển lên tầm cao mới. Các “tổ tự quản an ninh”, “tổ hòa giải” ở cơ sở chính là những cánh tay nối dài của lực lượng Công an. Sự giám sát, chung tay đảm bảo ANTT của Nhân dân góp phần củng cố, xây dựng mạng lưới an ninh dày đặc để không một thế lực thù địch nào có thể xuyên thủng.

Với sự chuẩn bị công phu, bài bản và quyết tâm cao, tin tưởng rằng ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững tuyệt đối. Hình ảnh những chiến sĩ công an túc trực đêm ngày bên hòm phiếu, lực lượng an ninh cơ sở tận tụy hướng dẫn cử tri cùng nụ cười rạng rỡ của người dân hướng về ngày hội non sông chính là minh chứng sống động cho một Đất Tổ bình yên và phát triển.

Bảo vệ an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Phú Thọ không chỉ là bảo vệ một sự kiện, mà chính là bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ thành quả của chế độ và tạo tiền đề vững chắc để Phú Thọ cùng cả nước tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.

Quốc Hội