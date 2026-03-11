Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công an phường Phong Châu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau thời điểm diễn ra bầu cử.

Công an phường Phong Châu phối hợp với các khu dân cư rà soát danh sách cử tri, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, Công an phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; huy động tối đa lực lượng, phương tiện; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo của Công an tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các tổ dân phố, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Sau gần 3 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Phong Châu đã thực hiện đạt và vượt 33/36 chỉ tiêu cấp trên giao; các chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Trong đó, đã phát hiện, xử lý 4 vụ với 9 đối tượng phạm tội liên quan đến trật tự xã hội. Điển hình, khoảng 12 giờ ngày 1/1/2026, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về một nhóm người đánh bạc dưới hình thức “ba cây” tại phòng bảo vệ của Công ty TNHH ALMUS (KCN Phú Hà), thuộc khu Lũng Thượng, phường Phong Châu, Tổ công tác của Công an phường đã nhanh chóng đến kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng đang tham gia đánh bạc, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang người phạm tội để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cùng với đấu tranh phòng ngừa tội phạm, việc nắm tình hình, quản lý địa bàn và quản lý cư trú được đơn vị thực hiện chặt chẽ. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động bầu cử được triển khai bài bản. Tại các điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, Công an phường bố trí cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhiều lớp; đồng thời phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn cử tri đến dự hội nghị trật tự, văn minh. Việc kiểm soát người và phương tiện được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ hoặc các hành vi lợi dụng hội nghị để gây rối, phát tán tài liệu trái quy định.

Đến nay, 7/7 đơn vị bầu cử trên địa bàn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Đặc biệt, tại 25 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường, công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ được đặc biệt quan tâm. Thượng tá Nguyễn Tiến Công - Trưởng Công an phường Phong Châu cho biết: Để bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử, Công an phường đã xây dựng nhiều kế hoạch, thành lập 25 tổ bảo đảm ANTT tại 25 khu vực bỏ phiếu. Các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình tại khu vực bỏ phiếu; bảo đảm danh sách cử tri, danh sách nhân sự bầu cử được niêm yết công khai, không bị tẩy xóa, rách hỏng; đồng thời nắm bắt dư luận Nhân dân trong ngày bầu cử để có phương án ứng phó, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

“Nhiệm vụ của các tổ là bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực bầu cử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định. Đến nay, Công an phường đã rà soát, hoàn thành in 32.559 thẻ cử tri phục vụ công tác bầu cử”, Thượng tá Nguyễn Tiến Công chia sẻ.

Huy Thắng