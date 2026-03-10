Siết chặt an toàn giao thông khu vực nông thôn

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành chức năng, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đảm bảo. Tuy nhiên, tai nạn giao thông (TNGT) ở khu vực nông thôn vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, bền bỉ và hiệu quả hơn nữa nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Công an xã Sơn Đông phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ của Nhà nước, sự chung tay đóng góp của Nhân dân, hệ thống giao thông nông thôn có nhiều đổi thay rõ nét. Nhiều tuyến đường liên xã, thôn, xóm được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khang trang, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao diện mạo nông thôn mới, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.

Tuy nhiên, cùng với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, thì các phương tiện giao thông như xe ô tô, mô tô, xe gắn máy cũng ngày một tăng. Tình trạng vi phạm pháp luật về Trật tự ATGT trên các tuyến đường nông thôn diễn ra khá phổ biến. Người điều khiển các phương tiện giao thông như xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu. Đáng lo ngại, một bộ phận thanh, thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Một thực trạng đáng lo ngại là tình trạng trẻ em chưa đủ tuổi theo quy định vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Sự buông lỏng quản lý từ gia đình, cùng tâm lý chủ quan, coi nhẹ pháp luật khiến nguy cơ tai nạn luôn thường trực. Bên cạnh đó, việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông ở một số địa bàn nông thôn vẫn chưa được kiểm soát triệt để, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, trong năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 757 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 406 người, bị thương 553 người. Trong đó, có nhiều vụ xảy ra trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Những con số này là hồi chuông cảnh báo về thực trạng mất an toàn giao thông ở cơ sở.

Qua phân tích của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT xuất phát từ nhiều yếu tố. Ngoài ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế, một số tuyến đường nông thôn vẫn thiếu hệ thống biển báo, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu hoặc chưa bảo đảm tầm nhìn tại các nút giao. Tình trạng họp chợ, dựng xe, đặt biển quảng cáo, lấn chiếm hành lang ATGT vẫn diễn ra ở một số nơi, gây cản trở lưu thông.

Các lỗi phổ biến dẫn đến tai nạn được xác định là không nhường đường tại nơi giao nhau; đi không đúng làn đường, phần đường; không làm chủ tốc độ; thiếu quan sát; vượt xe sai quy định; người đi bộ sang đường tùy tiện. Những hành vi tưởng chừng rất nhỏ nhưng khi cộng hưởng đã để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Trước thực trạng đó, chính quyền các địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Đồng thời, việc giải tỏa, lập lại trật tự hành lang ATGT được thực hiện quyết liệt.

Đồng chí Đinh Xuân Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường Phong Châu cho biết: Địa phương đã thành lập, kiện toàn tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra về quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và giải tỏa hành lang ATGT. Tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm, ký cam kết không tái phạm, trả lại sự thông thoáng cho lòng đường, vỉa hè, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông và giao thương...

Song song với đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban ATGT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế, kéo giảm vi phạm và TNGT. Nhiều địa phương ban hành văn bản quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia; gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ, liên xã; huy động công an cấp xã tham gia bảo đảm trật tự ATGT tại cơ sở. Các tổ công tác luân phiên cắm chốt, tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bảo đảm ATGT khu vực nông thôn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Mỗi cá nhân khi tham gia giao thông cần tuân thủ quy định pháp luật, làm chủ tốc độ, không sử dụng rượu, bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và ứng xử văn minh. Có như vậy, những tuyến đường nông thôn sẽ thực sự trở thành những cung đường an toàn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Lệ Oanh