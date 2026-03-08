Điểm sáng trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ. Được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo môn Giáo dục QP&AN theo quy hoạch của Chính phủ, những năm qua Trường Đại học Hùng Vương luôn xác định đây không chỉ là giảng dạy đơn thuần môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên trong thời kỳ mới.

Hoạt động ngoại khóa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng góp phần bảo đảm sự hài hòa giữa học tập, huấn luyện với rèn luyện phẩm chất và kỹ năng cho sinh viên.

Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hùng Vương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác giáo dục QP&AN một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trung tâm Giáo dục QP&AN trực thuộc Trường hoạt động đúng định hướng quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục QP&AN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Công tác xây dựng kế hoạch được thực hiện chủ động, khoa học ngay từ đầu năm học. Nhà trường phối hợp với các đơn vị liên kết thống nhất nội dung, chương trình, thời lượng, hình thức tổ chức đào tạo; cụ thể hóa theo từng khóa, từng lớp, bảo đảm sát với kế hoạch năm học và điều kiện tổ chức. Ban Chỉ đạo các khóa học được thành lập, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo toàn diện quá trình tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các khóa học diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Quá trình tổ chức đào tạo được triển khai chặt chẽ từ khâu tiếp nhận sinh viên, biên chế thành đại đội, trung đội, tiểu đội đến bố trí giảng viên, xây dựng thời khóa biểu, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Nội dung giảng dạy thường xuyên được cập nhật, gắn với thực tiễn; phương pháp từng bước đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động của người học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong huấn luyện. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được quan tâm đầu tư đồng bộ. Hệ thống phòng học, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện được bổ sung, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chương trình. Công tác quản lý, sử dụng và bảo quản vũ khí, trang bị huấn luyện được thực hiện nghiêm túc; công tác hậu cần, y tế, bảo đảm; an toàn thực phẩm được chú trọng. Trong quá trình đào tạo, Trung tâm còn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa sinh viên lên học tập tại Khu vực Phòng thủ tỉnh với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại giúp sinh viên hiểu sâu hơn nhiệm vụ QP&AN trong thực tiễn địa phương. Ngay trong năm 2025, Trung tâm đã tổ chức 9 khóa học Giáo dục QP&AN cho 17.500 sinh viên thuộc 10 đơn vị liên kết.

Nhiều năm qua, Trung tâm Giáo dục QP&AN đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Đại học Phenikaa, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và các Trường Cao đẳng: Công nghiệp Thực phẩm, Cao đẳng nghề Phú Thọ, Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang... điều này minh chứng rõ nét cho chất lượng và năng lực tổ chức của đơn vị. Để có được kết quả này, Trung tâm đã làm tốt công tác quản lý, đánh giá; công nhận kết quả và cấp chứng chỉ cho sinh viên đúng quy định, nhiều sinh viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng; trên 90% sinh viên phản hồi hài lòng về chất lượng khóa học. Đặc biệt, các khóa học được tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị. Bên cạnh nội dung chính khóa, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú như học tập thực tế tại các di tích lịch sử. Những buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thao “Chiến sĩ khỏe”, giao lưu văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống không chỉ tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi sinh viên, mà còn rèn luyện tư duy, ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm hài hòa giữa học tập, huấn luyện và trau dồi phẩm chất, kỹ năng cho sinh viên. Bên cạnh đó, chương trình trải nghiệm nếp sống quân sự dành cho học sinh phổ thông thu hút đông đảo các trường tham gia, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Sinh viên tham gia học tập và huấn luyện khóa đào tạo QP&AN với tinh thần nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Đắc Triển - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục QP&AN, Trường Đại học Hùng Vương khẳng định: “Trung tâm xác định rõ trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện và không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Thực tế cho thấy, khi được tổ chức bài bản, nghiêm túc, môn Giáo dục QP&AN đã tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quy mô đào tạo ổn định, nhiều đơn vị uy tín tin tưởng liên kết lâu dài; tổ chức bài bản, an toàn tuyệt đối; chất lượng được kiểm chứng bằng những con số cụ thể và sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của sinh viên - đó chính là những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của Trường Đại học Hùng Vương trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Với nền tảng vững chắc đó, Nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng của khu vực, góp phần đào tạo lớp sinh viên có tri thức, có bản lĩnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Anh Thơ