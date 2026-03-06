Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử

Trong không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng Công an xã Tân Lạc đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối.

Chủ động từ sớm, từ xa

Xác định công tác bảo đảm ANTT là nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch chuyên đề bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng xóm, từng điểm bỏ phiếu.

Công an xã Tân Lạc triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT trước, trong và sau bầu cử tới các tổ an ninh trật tự cơ sở.

Trên cơ sở đó, lực lượng công an tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình tại 100% khu vực bỏ phiếu, đánh giá các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân. Lực lượng thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ nhạy cảm. Những vấn đề phát sinh được tổng hợp, tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng.

Đối với các điểm bỏ phiếu có đông cử tri, nằm gần trục giao thông chính, Công an xã xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng trực bảo vệ vòng trong, vòng ngoài; đồng thời chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối hòm phiếu và tài liệu bầu cử.

Thượng tá Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Tân Lạc cho biết, đơn vị yêu cầu cán bộ bám sát địa bàn, nắm chắc từng hộ, từng nhân khẩu. Công tác rà soát khu vực bỏ phiếu được thực hiện nhiều vòng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Quan điểm là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; mọi tình huống đều được xây dựng phương án xử lý cụ thể, bảo đảm không bị động, bất ngờ. Với sự chuẩn bị chu đáo, lực lượng Công an xã quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, an toàn, dân chủ.

Công an xã Tân Lạc ra quân đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bầu cử, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng bầu cử để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Gần dân, sát dân, tạo niềm tin

Xã Tân Lạc có 5 đơn vị bầu cử, 62 khu vực bỏ phiếu với gần 31.000 cử tri tham gia bầu cử, số đại biểu bầu 23 đại biểu. Công an xã đã phối hợp rà soát 100% địa điểm, khu vực niêm yết danh sách cử tri đánh giá các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và giao thông. bảo đảm đúng quy định, an toàn tuyệt đối.

Tại mỗi điểm bỏ phiếu, lực lượng công an bố trí từ 2-3 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, đồng thời huy động thêm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân quân tự vệ phối hợp tuần tra vòng ngoài. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ trước, trong và sau bầu cử. Các tổ tuần tra lưu động được thành lập, tăng cường kiểm soát ban đêm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Những ngày này, hình ảnh cán bộ Công an xã xuống từng xóm, gặp gỡ từng hộ dân để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đã trở nên quen thuộc. Nhờ đó, nhiều nguồn tin có giá trị đã được người dân cung cấp, giúp lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn.

Cán bộ Công an xã Tân Lạc kiểm tra khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Bà Bùi Thị Phúc 70 tuổi, cử tri khu An Thịnh chia sẻ: “Chúng tôi thấy công an xã làm việc rất trách nhiệm, thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn bà con. Nhờ vậy, người dân rất yên tâm, tin tưởng. Có việc gì bất thường là bà con báo ngay, cùng nhau giữ gìn an ninh để ngày bầu cử diễn ra an toàn”.

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lạc Lê Văn Thạch đánh giá: “Công an xã đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT. Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, rà soát kỹ từng khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý tình huống. Nhờ sự chủ động, sát sao của lực lượng công an, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức bầu cử thành công”.

Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Lạc đang nỗ lực hết mình, góp phần giữ vững bình yên địa bàn, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân - nơi niềm tin được gửi gắm, trách nhiệm được trao đi và tương lai được lựa chọn trong sự an toàn, dân chủ và đoàn kết.

Đinh Thắng