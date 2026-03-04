Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang quốc tịch khác để tổ chức hoạt động lừa đảo.

Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra bốn địa điểm nghi vấn.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hồi 16 giờ ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt kiểm tra bốn địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và căn hộ 1903, tòa S, Chung cư Mipec 122-124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy), qua đó triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Lực lượng chức năng phát hiện bảy đối tượng người nước ngoài (ba quốc tịch Trung Quốc, bốn quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đối tượng Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản.

Nhóm này thông báo đã “nhặt được túi giấy tờ” của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp “xác minh điều tra” và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để “phục vụ điều tra”. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, ba máy tính xách tay, 12 bộ đàm, bốn bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và một số tiền mặt Việt Nam đồng.

Nguồn nhandan.vn