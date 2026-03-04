Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang quốc tịch khác để tổ chức hoạt động lừa đảo.

Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra bốn địa điểm nghi vấn.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hồi 16 giờ ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt kiểm tra bốn địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và căn hộ 1903, tòa S, Chung cư Mipec 122-124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy), qua đó triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Lực lượng chức năng phát hiện bảy đối tượng người nước ngoài (ba quốc tịch Trung Quốc, bốn quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đối tượng Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản.

Nhóm này thông báo đã “nhặt được túi giấy tờ” của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp “xác minh điều tra” và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để “phục vụ điều tra”. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, ba máy tính xách tay, 12 bộ đàm, bốn bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và một số tiền mặt Việt Nam đồng.

Nguồn nhandan.vn


Nguồn nhandan.vn

 Từ khóa: Nhật Bản Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đối tượng Quốc tịch Cảnh sát Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội Triệt phá Thị thực điện tử Trung Quốc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long