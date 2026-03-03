Giao lưu truyền thống “Vinh quang người chiến sĩ”

Tối 3/3, tại Sân vận động Vĩnh Phúc, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên phối hợp Ban thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ và giao lưu truyền thống “Vinh quang người chiến sĩ ” năm 2026.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân và gần 800 thanh niên ưu tú của 12 xã, phường lên đường nhập ngũ.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Đội tuyên truyền xung kích - Bộ CHQS tỉnh biểu diễn với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và hình ảnh cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Những giai điệu hào hùng khơi dậy niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp thêm động lực để các tân binh vững bước lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng.

Các đại biểu và tân binh trong buổi giao lưu.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 2 và phường Vĩnh Phúc tặng hoa các khách mời trong buổi trò chuyện.

Tặng quà cho các tân binh tại chương trình.

Điểm nhấn của đêm giao lưu là phần trò chuyện, chia sẻ giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Bác Nguyễn Hữu Lực, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Rađa cảnh giới Trường cao đẳng Phòng không - Không quân, nay là Chủ tịch Hội CCB phường Vĩnh Phúc và bác Hà Đống, nguyên cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng đại diện cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên những chiến trường đã giao lưu với các thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ và cựu quân nhân vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương.

Những ký ức xúc động về một thời hoa lửa, về ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, về tinh thần vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của lớp lớp cha anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.

Các cựu chiến binh gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay, mong các tân binh phát huy truyền thống quê hương Đất Tổ anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện thanh niên nhập ngũ năm 2026 bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam; hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với truyền thống gia đình và quê hương.

Những phần quà ý nghĩa được trao tặng cho các chiến sĩ mới thể hiện sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đối với thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các tân binh và người thân tham gia chương trình giao lưu văn nghệ.

Khép lại chương trình là màn đốt lửa trại và các hoạt động tập thể trong không khí ấm áp, đoàn kết. Ngọn lửa bừng sáng tượng trưng cho truyền thống anh hùng, cho niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tiếng trống hội vang lên như nhịp đập của non sông, thôi thúc thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, viết tiếp bản hùng ca xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình “Vinh quang người chiến sĩ” đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Thuý Hường