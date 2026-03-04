Làm sạch dữ liệu dân cư - bảo đảm trọn vẹn quyền bầu cử

Bầu cử chỉ thực sự dân chủ và đúng luật khi mỗi công dân đủ điều kiện đều được ghi nhận đầy đủ, chính xác trong danh sách cử tri. Bởi vậy, rà soát, cập nhật và “làm sạch” dữ liệu dân cư là nền tảng trực tiếp bảo đảm quyền chính trị của Nhân dân và chất lượng của cuộc bầu cử. Quán triệt tinh thần đó, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác rà soát cư trú, đối chiếu dữ liệu thực tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công an xã Tam Hồng phối hợp rà soát thông tin cư trú tại cơ sở, đối chiếu dữ liệu dân cư nhằm bảo đảm chính xác danh sách cử tri phục vụ bầu cử.

Tại phường Hòa Bình, danh sách cử tri tại 47 khu vực bỏ phiếu đã được niêm yết hoàn tất trước ngày 3/2/2026 theo đúng quy định. Tuy nhiên, việc niêm yết không được coi là “điểm kết”, mà là mốc để tiếp tục rà soát, cập nhật biến động dân cư. Những trường hợp chuyển đến, chuyển đi, thay đổi nơi cư trú hoặc sai lệch thông tin cá nhân đều được theo dõi sát, xử lý kịp thời nhằm bảo đảm danh sách cử tri luôn chính xác đến thời điểm bỏ phiếu.

Trung tá Bùi Lê Sơn - Trưởng Công an phường Hòa Bình, cho biết đơn vị xác định lập danh sách cử tri là khâu có yêu cầu cao nhất về độ chuẩn xác. Từ đó, Công an phường triển khai tổng kiểm tra cư trú trên toàn địa bàn, phân công rõ trách nhiệm cho từng cảnh sát khu vực, phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố để rà soát theo từng nhóm đối tượng: Người có hộ khẩu nhưng không sinh sống thực tế, người cư trú chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú, cử tri lần đầu tham gia bầu cử. Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra tình trạng đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách, đồng thời bảo đảm mọi thông tin cử tri thống nhất tuyệt đối với dữ liệu quốc gia.

Song song với rà soát, Công an phường duy trì chế độ trực tiếp nhận và xử lý phản ánh của Nhân dân sau niêm yết. Các trường hợp cử tri tạm trú có nguyện vọng bỏ phiếu tại địa phương hoặc phát hiện sai sót thông tin cá nhân đều được xác minh, cập nhật kịp thời trên hệ thống. Với cách làm đó, 53.459 cử tri đã được gán chính xác vào 47 khu vực bỏ phiếu; quá trình thực hiện đồng thời lồng ghép hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID trong khai báo cư trú, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý lâu dài.

Ở xã Tam Hồng, việc làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai theo hướng bài bản, lấy đối chiếu hệ thống làm trung tâm. Đến nay, Công an xã đã gán thành công 28.378 cử tri vào 31 khu vực bỏ phiếu, phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong quản lý, in ấn danh sách cử tri. Thượng tá Cao Văn Thịnh - Trưởng Công an xã Tam Hồng, cho biết nhờ chuẩn bị sớm, dữ liệu dân cư trên địa bàn đạt độ chính xác cao; việc phân loại cử tri được thực hiện khoa học, hạn chế tối đa sai sót thủ công. Hiện đơn vị tiếp tục rà soát những trường hợp chưa có căn cước hoặc đang chờ cấp thẻ để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm mọi cử tri đều đủ điều kiện giấy tờ khi tham gia bầu cử.

Công an xã Tân Mai trao đổi, đối chiếu thông tin cư trú với người dân, rà soát biến động dân cư phục vụ lập danh sách cử tri.

Tại xã Tân Mai, công tác rà soát được mở rộng tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú - nơi tiềm ẩn nhiều biến động dân cư. Công an xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện khai báo đúng quy định; đồng thời chỉnh sửa, cập nhật các trường hợp thiếu hoặc sai lệch thông tin trên hệ thống. Toàn xã hiện có 5.561 cử tri, bố trí tại 5 điểm bỏ phiếu.

Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Ngọc Đại, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện rà soát dân cư. Sự sâu sát của các đồng chí không chỉ giúp xã quản lý tốt danh sách cử tri mà còn tạo sự tin tưởng tuyệt đối trong quần chúng Nhân dân. Đây là tiền đề để xã Tân Mai tổ chức kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Những bước rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai linh hoạt, quyết liệt tại các địa phương ở Phú Thọ không chỉ bảo đảm cho một kỳ bầu cử diễn ra đúng pháp luật, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an trước Đảng và Nhân dân. Từ dữ liệu đúng, quyền công dân được bảo đảm; từ dữ liệu sạch, hiệu lực quản lý được nâng lên. Đó chính là giá trị lâu dài của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong kỷ nguyên số, phục vụ thiết thực cho quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Vũ