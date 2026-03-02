Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp phấn đấu 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp

Sáng 2/3, Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp tổ chức ra quân huấn luyện năm 2026.

Các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện.

Những năm qua, Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp đã triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung huấn luyện, đạt nhiều kết quả vững chắc. Năm 2025, đơn vị vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, được Binh chủng tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Hội thao ra quân huấn luyện năm 2026 được Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp khen thưởng.

Năm 2026, Trung tâm xác định tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy thực hành làm chính, huấn luyện sát đối tượng, sát nhiệm vụ, sát thực tế chiến đấu. Trung tâm phấn đấu 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp, trong đó 75% trở lên cán bộ đại đội, trung đội, 80% cán bộ tiểu đoàn và tương đương đạt loại khá, giỏi (trên 35% giỏi); xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Về huấn luyện sĩ quan, tập trung nâng cao năng lực tổ chức, phương pháp huấn luyện; hoàn thành chương trình phổ cập kiến thức, kỹ năng số; giỏi chuyên ngành, thành thạo cấp mình, biết cấp trên, giỏi cấp dưới; tổ chức kiểm tra bắn súng nghiêm túc, đúng quy định.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, huấn luyện đầy đủ nội dung kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, điều lệnh, thể lực; kiểm tra bắn súng, ném lựu đạn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong huấn luyện phân đội, Trung tâm tập trung làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50; nâng cao chất lượng huấn luyện lái xe với chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, huấn luyện thuần thục chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các loại hình chiến đấu, hình thức chiến thuật của Binh chủng; tăng cường giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy; đẩy mạnh rèn luyện thể lực, tổ chức hội thao, hội thi thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp chứng kiến đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua.

Các đại biểu tham quan các mô hình, sáng kiến, cơ sở vật chất huấn luyện.

Duyệt đội ngũ.

Nhân dịp này, Trung tâm đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Hội thao ra quân huấn luyện năm 2026. Đồng thời, phát động và ký giao ước thi đua cao điểm “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031”; phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026 và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2026-2030.

Thuý Hường