Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ

Chiều 28/2, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với tỉnh Phú Thọ. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi thăm và làm việc của Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tại Phú Thọ.

Bày tỏ phấn khởi khi đến thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ trong những ngày đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong vui mừng trước sự phát triển toàn diện của Phú Thọ. Đối với tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất cũng nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo đà để thu hút đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho rằng, Ninh Bình và Phú Thọ có nhiều nét tương đồng như đều sáp nhập từ ba tỉnh, có nhiều tiềm năng và lợi thế, đặc biệt là về văn hóa, du lịch tâm linh. Vì vậy, hai tỉnh sẽ cùng hỗ trợ, hợp tác phát triển.

Nhân dịp đầu Xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi thăm và làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng bức tranh lưu niệm cho tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vui mừng chào đón Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đến thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ. Đồng chí thông báo nhanh một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, thời cơ, thuận lợi đan xen, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả toàn diện, tạo nền tảng cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Ninh Bình sẽ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng vững mạnh. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển của hai tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình năm mới thắng lợi mới.

* Cùng ngày, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Cùng tham gia lễ dâng hương, về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng. Đồng thời kính cáo những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua.

Trước anh linh tổ tiên, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình nguyện tiếp nối truyền thống, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tiếp đó, đoàn đã dâng hương tại Lăng Hùng Vương và dâng hương tưởng niệm đức Quốc tổ Lạc Long Quân, trồng cây lưu niệm trong khu di tích.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trước đó, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã dâng hương tri ân Tổ mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương và trồng cây lưu niệm tại Đền Mẫu Âu Cơ.

Gia Thái - Hoài Vũ