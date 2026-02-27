Phú Thọ 24h
Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo

Chiều 27/2, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo ký kết quy chế phối hợp.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo ký kết quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, qua 10 năm thực hiện quy chế phối hợp, hai ngành đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Phú Thọ sau sáp nhập có 1 triệu học sinh, sinh viên; đội ngũ cán bộ giáo viên là trên 60 nghìn người; quy mô đứng thứ 3 của cả nước.

Vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp là yêu cầu tất yếu trước những thay đổi về pháp luật, tổ chức bộ máy và nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và giáo dục, đào tạo.

Đồng chí yêu cầu các phòng chức năng và Công an các xã, phường và các cơ sở giáo dục cần cụ thể hóa quy chế bằng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm quản lý, giáo dục tốt các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật trong trường học và địa bàn quản lý; xây dựng trường học hạnh phúc, môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Gia Thái - Ngọc Nguyên


