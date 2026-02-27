Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ gặp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trong không khí thân mật, lãnh đạo nhà trường đã lo gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc tới đội ngũ giảng viên, cán bộ y tế - những người không chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy mà còn trực tiếp tham gia công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cho xã hội.

Đồng thời, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh, sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê tri thức, phát huy truyền thống các thế hệ đi trước; không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nâng cao y đức, phấn đấu trở thành những cán bộ y tế giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái, được Nhân dân tin yêu.

Nhân dịp này, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; đồng thời thông qua các đề tài, sáng kiến của các khoa, phòng tham gia Hội thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật gắn với chuyển đổi số” và Hội thi “Hành trình Y khoa” với sự tham gia của 6 đội thi.Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần “Lương y như từ mẫu”, khẳng định trí tuệ, sự sáng tạo, y đức và nhiệt huyết của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.