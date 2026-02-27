Triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch chung các xã trên địa bàn tỉnh

Chiều 27/2, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về việc rà soát, lập và công bố danh mục đô thị loại II, loại III; rà soát các phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III; đồng thời triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch chung các xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận cuộc họp.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 5 đô thị loại II, 54 đô thị loại III; 2 phường được xác định đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II là phường Hòa Bình và phường Vĩnh Phúc.

Đối với đô thị loại III, có 13 phường được xác định đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị, gồm: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Phong Châu, Phú Thọ, Âu Cơ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Xuân Hòa, Kỳ Sơn, Tân Hòa và Thống Nhất.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo danh mục đô thị và triển khai việc lập quy hoạch chung các xã trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung triển khai lập quy hoạch chung các xã trên địa bàn tỉnh, đại diện Sở Xây dựng cho biết: Tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có 148 đơn vị hành chính cấp xã, phường, gồm: 15 phường và 133 xã.

Để giải quyết công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch, trong 133 xã, Sở Xây dựng đã tham mưu đề xuất triển khai lập quy hoạch chung cho 19 xã, gồm: Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương, Vân Bán, Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Thu Cúc, Xuân Đài, Long Cốc, Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu và đã được UBND tỉnh đồng ý tại các văn bản số 117 ngày 23/8/2025 và số 9115 ngày 13/11/2025.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở phương án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng đề xuất tiếp tục lập quy chung cho 19 xã đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương; 23 xã không đề xuất lập quy hoạch do định hướng là đô thị loại III hoặc nằm trong đô thị loại II giai đoạn 2025-2030; 4 xã gồm: Tân Mai, Mường Hoa, Thung Nai, Tiền Phong không triển khai lập quy hoạch do nằm hoàn toàn trong quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình; 87 xã còn lại tiếp tục lập quy hoạch chung, trong đó tỉnh Phú Thọ (cũ) có 37 xã, tỉnh Hoà Bình (cũ) có 36 xã và tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có 14 xã. Tổng kinh phí lập quy hoạch khoảng 52 tỷ đồng; trong đó, mỗi xã khoảng 597,8 triệu đồng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, việc rà soát, xác định đúng phân loại đô thị và trình độ phát triển đô thị của các phường là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống quy hoạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương cập nhật đầy đủ số liệu, bảo đảm tính chính xác, khách quan, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đối với nhiệm vụ lập quy hoạch chung các xã trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu đề xuất mua bản đồ; chủ trì, hướng dẫn các về xã trình tự, thủ tục trong công tác phê duyệt nhiệm vụ, lập bản đồ khảo sát địa hình theo đúng quy định.

Sở Tài Chính nghiên cứu, hướng dẫn, báo cáo UBND tỉnh về nguồn vốn chung xã. Đồng thời, Sở Xây dựng hướng dẫn các xã triển khai quy hoạch chung xã, lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp đặc thù từng địa phương.

Lê Minh