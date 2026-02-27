Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 9

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 số 10 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 9, gồm các xã: Hải Lựu, Tam Sơn, Yên Lãng, Hợp Lý, Thái Hòa, Lập Thạch, Sông Lô, Tiên Lữ, Liên Hòa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra việc niêm yết danh sách các ứng cử viên và cử tri tại xã Lập Thạch.

Tính đến 27/2, 9 xã tại Đơn vị bầu cử số 9 đã triển khai các nhiệm vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng tiến độ, mốc thời gian. Công tác niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã và các khu vực bỏ phiếu thực hiện theo đúng luật định.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử tại các Tổ bầu cử đảm bảo tiến độ. Các xã đã chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, con dấu của Tổ bầu cử và các tài liệu khác có liên quan. Tính đến thời điểm hiện tại không có ý kiến khiếu nại về danh sách cử tri phản ánh về Đơn vị bầu cử.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các xã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các tổ chức bầu cử, kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, nhất là về nghiệp vụ tổng hợp, kiểm phiếu và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kết luận buổi giám sát, kiểm tra.

Kết luận buổi giám sát, kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các xã và Ban bầu cử Đơn vị bầu cử số 9 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ bầu cử, bảo đảm đúng quy định của Luật Bầu cử và kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử, thời gian không còn nhiều trong khi khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các xã cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm dân chủ, đúng luật và an toàn, hướng tới ngày bầu cử 15/3/2026 đạt kết quả tốt.

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri khi có biến động, kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri (nếu có); tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình bầu cử tại cơ sở, không để xảy ra sai sót.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc công bố, niêm yết danh sách người ứng cử; tổ chức vận động bầu cử theo đúng thời gian quy định; chuẩn bị đầy đủ khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, tài liệu liên quan và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ bầu cử, bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Thuý Hường