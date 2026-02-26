Khai mạc Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026

Sáng 26/2, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026.

Tới dự, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và đông đảo những người làm báo trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026.

Phát biểu khai mạc Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định: Hội Báo Xuân là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc của những người làm báo mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời là dịp để tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của những người làm báo, giới thiệu tới công chúng các ấn phẩm báo chí đặc sắc, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của tỉnh; là diễn đàn giao lưu học tập kinh nghiệm giữa những người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ người làm báo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Hội Báo xuân Phú Thọ 2026.

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chúc mừng những thành tích xuất sắc của đội ngũ những người làm báo Phú Thọ.

Hội Báo Xuân năm nay giới thiệu tới độc giả, khán thính giả và Nhân dân 9 gian trưng bày với hàng nghìn ấn phẩm báo, tạp chí Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Trong đó có các ấn phẩm báo chí, xuất bản phẩm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Báo Quân khu II; Trường Đại học Hùng Vương; Văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Phú Thọ; Hội Nhà báo tỉnh, Gian Thư pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026.

4 nhóm tác giả vinh dự được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vì có thành tích xuất sắc tại các giải báo chí Trung ương năm 2025.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu khai mạc Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026.

Trong khuôn khổ Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026 còn diễn ra chương trình tọa đàm báo chí “Từ Nghị quyết đến hành động”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trao đổi thông tin, giải pháp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các cơ quan báo chí, đơn vị tham gia Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026.

Kết thúc Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026, một số ấn phẩm của các cơ quan, đơn vị trưng bày tại Hội báo sẽ được tập hợp, phục vụ gian trưng bày của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tại Hội báo toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng; gửi tặng các chiến sĩ đang làm việc tại biên giới, hải đảo và trao tặng thư viện, một số phòng đọc tại khu thiết chế văn hóa, thể thao làng văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội Báo Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận sự đồng hành, đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo Trung ương và địa phương. Báo chí đã kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn phát triển của tỉnh; lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Thông qua việc không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương thức truyền tải thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển báo chí đa phương tiện, các cơ quan báo chí đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận xã hội và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ giới thiệu những thành tích nổi bật trong hoạt động báo chí năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tỉnh Phú Thọ cũng đã biểu dương đội ngũ những người làm báo tỉnh đạt được nhiều giải thưởng quan trọng tại các giải báo chí uy tín ở Trung ương và toàn quốc như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, cùng các giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các liên hoan báo chí chuyên ngành. Đồng thời đề nghị Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; xây dựng đội ngũ người làm báo vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông công nghệ, giàu bản lĩnh và trách nhiệm xã hội; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Gian trưng bày ấn phẩm Báo Xuân của Báo và Phát thành, truyền hình Phú Thọ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho 4 nhóm tác giả có thành tích xuất sắc đoạt giải tại các giải báo chí Trung ương năm 2025.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 -27/2. Lễ Bế mạc dự kiến được tổ chức vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 27/2.

Đức Anh