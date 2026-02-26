Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 6 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh internet

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Dự phiên họp có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân; mỗi người dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch về nhà ở phù hợp với thu nhập và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Việc phát triển nhà ở cần đa dạng phân khúc, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, song dù phân khúc nào thì hạ tầng đều phải đầy đủ, đồng bộ, bình đẳng, toàn diện, bao trùm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, đưa ra những chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Theo đó, đã hoàn thành hơn 100 nghìn căn nhà xã hội, hướng tới hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm. Tuy vậy, thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, mục đích cuối cùng là tăng nguồn cung bất động sản, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần giảm giá thành để các đối tượng có nhu cầu nhà ở được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh phiền hà, tiêu cực.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm”, khẩn trương có chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực này.

Tại phiên họp, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Trung ương và lãnh đạo các địa phương, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất tư duy, bàn giải pháp nhằm tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp; tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị TOD nhằm tối ưu hóa việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất; dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự và chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 mục tiêu trọng tâm trong điều hành chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thời gian tới. Trước hết, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch và phù hợp với khả năng thu nhập. Cùng với đó, phải tăng nguồn cung bất động sản và nhà ở ở tất cả các phân khúc; đồng thời giảm giá thành sản phẩm để mở rộng khả năng tiếp cận của người dân.

Thủ tục, quy trình phải thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tiêu cực, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thao túng, đầu cơ làm méo mó thị trường; đồng thời hoàn thành cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Lưu ý rà soát lại quy hoạch đất đai, đô thị, nông thôn ngay trong quý I/2026; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để các doanh nghiệp thuận lợi phát triển nhà ở xã hội; bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu; đơn giản hóa thủ tục phù hợp với thực tiễn.

Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm Giao dịch bất động sản và Quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, trình cấp có thẩm quyền xem xét; thiết kế quy trình số hóa thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai hoạt động bất động sản cũng như nhà ở xã hội. Kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, không để dòng vốn chảy vào đầu cơ hoặc các dự án phát triển thiếu lành mạnh, gây mất ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Chỉnh phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm tại địa phương.

Riêng chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu của nhóm thu nhập trung bình, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các địa phương và hiệp hội doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp, khả thi...

Lê Hoàng