Xã Tề Lỗ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ

Sáng 26/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tề Lỗ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Cụm công nghiệp Đồng Văn. Dự buổi lễ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây”, nhiều năm qua, phong trào “Tết trồng cây” trên địa bàn xã đã trở thành hoạt động thường niên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Năm 2026, xã xác định công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Đặc biệt, việc lựa chọn Cụm công nghiệp Đồng Văn làm địa điểm phát động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm xây dựng không gian sản xuất xanh, sạch, đẹp, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động.

Lãnh đạo xã Tề Lỗ phát biểu phát động phong trào Tết trồng cây.

Tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, toàn xã trồng 41 cây xanh, chủ yếu là cây giáng hương cùng một số loại cây phù hợp với cảnh quan, góp phần tạo không gian xanh tại Cụm công nghiệp Đồng Văn. Những cây xanh được trồng mới không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn là thông điệp về trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Các đại biểu dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Cụm công nghiệp Đồng Văn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh cùng các đại biểu tham gia trồng cây.

Các đại biểu cùng cán bộ, Nhân dân tham gia trồng cây tại Cụm công nghiệp Đồng Văn.

Tết trồng cây là nét đẹp văn hóa đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng và tương lai. Việc duy trì và nhân rộng phong trào chính là cách thiết thực để xây dựng xã Tề Lỗ ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh.

Với khí thế quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm mới, Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Tề Lỗ đã tạo động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng, đưa phong trào trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã.

Hoàng Thủy