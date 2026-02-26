Y tế Phú Thọ khẳng định vị thế trong kỷ nguyên vươn mình

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026) là dấu mốc để toàn xã hội tri ân những “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Suốt chặng đường hơn 7 thập kỷ, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp cán bộ ngành Y tế Đất Tổ đã bền bỉ rèn đức, luyện tài, xây dựng đội ngũ vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong bối cảnh Phú Thọ đang vươn mình mạnh mẽ, ngành Y tế không chỉ đóng vai trò trụ cột của an sinh xã hội mà còn mang khát vọng kiến tạo một hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu, xứng đáng là điểm tựa vững chãi cho người dân vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Các đồng chí: Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thăm, kiểm tra tình hình hoạt động tại Trạm Y tế xã Minh Đài sau sáp nhập.

Sáng y đức, giỏi y thuật, viết tiếp bản hùng ca

Mùa Xuân năm 1955, lời căn dặn “Lương y phải như từ mẫu” của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tâm thức các thế hệ thầy thuốc. Trong khói lửa kháng chiến, những thế hệ cán bộ y tế của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ) đã không quản ngại hy sinh, xông pha nơi hòn tên mũi đạn để phục vụ chiến đấu, chăm sóc thương bệnh binh, viết nên những trang sử chói lọi, góp phần vào khúc khải hoàn chung của dân tộc.

Hòa bình lập lại, diện mạo ngành Y tế Đất Tổ thực hiện ngày càng tốt hơn sứ mệnh cao cả bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh và nền y học nước nhà. Cùng với sự sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, toàn ngành Y tế tập trung thực hiện sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo thực hiện chuyên môn liên tục, ổn định, thống nhất sau sắp xếp.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành thăm, kiểm tra công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Toàn tỉnh có 57 đơn vị sự nghiệp công lập y tế, bao gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 31 trung tâm y tế khu vực, 148 trạm y tế cấp xã và 346 điểm y tế. Hệ thống này đã tạo nên một “thế trận chăm sóc sức khỏe” toàn diện. Đội ngũ nhân lực hùng hậu với hơn 14.700 cán bộ tại các đơn vị trực thuộc và hơn 3.400 nhân viên tại các trạm y tế xã, phường chính là những chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, ngày đêm miệt mài cống hiến vì sức khỏe người dân.

Tiến sĩ Lê Hồng Trung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Ngành Y tế xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao toàn diện chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả và bền vững. Sở Y tế đã chủ động tham mưu đưa các nội dung phát triển hệ thống y tế vào quy hoạch mạng lưới y tế trong quy hoạch tỉnh; tham mưu ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề và UBND tỉnh ban hành đề án tổng thể để thực hiện Nghị quyết 72, tạo thành định hướng chiến lược xuyên suốt cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh đến năm 2045".

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã khẳng định vị thế “cánh chim đầu đàn” khi làm chủ 100% kỹ thuật hạng I và nhiều kỹ thuật hạng đặc biệt. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa y tế công và hệ thống y tế ngoài công lập với hơn 1.300 cơ sở đã giúp giảm tải áp lực, đưa tuổi thọ trung bình người dân trong tỉnh đạt mốc 74,5 tuổi vào cuối năm 2025...

Sứ mệnh mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Giữa dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số là mệnh lệnh từ thực tiễn để tối ưu hóa quy trình, sứ mệnh phía trước không chỉ là chữa bệnh mà là quản lý sức khỏe toàn dân một cách khoa học và chủ động nhất.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, hiện đại, thể hiện tinh thần đổi mới, phát triển và chăm lo toàn diện cho đời sống Nhân dân của Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

Tự hào với lịch sử hào hùng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Y tế Phú Thọ quyết tâm xây dựng hệ thống y tế hiện đại, nơi tri thức và lòng nhân ái luôn tỏa sáng trên hành trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Phú Thọ luôn xác định y tế là trụ cột của an sinh xã hội và là nền tảng của phát triển bền vững. Tỉnh định hướng phát triển y tế theo hướng toàn diện, trong đó xác định, y tế cơ sở là nền tảng, y tế dự phòng là then chốt, khám chữa bệnh chuyên sâu là mũi nhọn để nâng cao vị thế ngành Y tế tỉnh trong khu vực. Tỉnh tiếp tục đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến chuyển đổi số và mô hình quản trị hiện đại; chú trọng đào tạo, thu hút và giữ chân đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn, có y đức và tinh thần cống hiến".

Ứng dụng kỹ thuật nội soi hai cổng trong điều trị bệnh lý trượt đốt sống do thoái hóa - bước tiến vượt bậc trong chuyên ngành phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Với lộ trình bài bản và quyết tâm chính trị cao, y tế Phú Thọ đang từng bước nâng cao vị thế của người thầy thuốc trong xã hội. Dáng hình ngành Y hôm nay vững chãi, tầm nhìn rộng mở, dẫu chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với ngọn lửa y đức rực cháy trong tim, những người thầy thuốc Đất Tổ sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang.

Lê Hoàng