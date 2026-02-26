Phú Thọ 24h
Dâng hương tri ân các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng

Sáng 26/2, tại Văn miếu Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ dâng hương tri ân các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng và trình diễn nghệ thuật thư pháp, tặng chữ đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện một số dòng họ khoa bảng; giáo viên và học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu tưởng nhớ các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã có công vun đắp truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương và dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga dâng hoa tưởng nhớ các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu xin chữ đầu năm.

Các em học sinh xin chữ đầu Xuân.

Sau lễ dâng hương là chương trình trình diễn nghệ thuật thư pháp, tặng chữ đầu Xuân và các hoạt động trải nghiệm giáo dục dành cho học sinh.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa tinh thần tôn sư trọng đạo, khuyến học, khuyến tài.

Thuý Hường


