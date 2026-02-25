Đưa chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế

Chiều 25/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026, đánh giá kết quả triển khai và xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các trường đại học, doanh nghiệp khoa học công nghệ, các ngân hàng.

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2025 ghi nhận khối lượng xây dựng pháp luật lớn chưa từng có trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, với 30 luật được Quốc hội thông qua, 68 nghị định của Chính phủ cùng hàng trăm văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, địa phương.

Trên cơ sở đó, kinh tế số tiếp tục tăng tốc, ước chiếm 13,9% GDP và duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á ba năm liên tiếp. Hạ tầng số bứt phá mạnh mẽ khi phủ sóng 5G đạt gần 91,2% dân số; tốc độ băng rộng cố định vào Top 9 thế giới.

Đáng chú ý, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp 28 lần GDP, với hơn 25,3 tỷ giao dịch. Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử đạt trên 100%, tạo nền tảng mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đối với việc triển khai Đề án 06, cả nước đã cấp hơn 87 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, thu nhận trên 94 triệu hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt hơn 68 triệu tài khoản trên VNeID.

Trong lĩnh vực ngân hàng, 100% tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số đã được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID, góp phần phòng chống gian lận, làm sạch dữ liệu tài chính. Lĩnh vực y tế có 421 bệnh viện kết nối hệ thống điều phối dữ liệu khám chữa bệnh.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 29,4 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 24 triệu hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ xử lý đúng hoặc sớm hạn đạt khoảng 91%.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm.

Theo đó, cần lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả; từ “làm nhiều” sang “làm đúng, làm trúng”, làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng.

Mỗi chương trình, đề án, dự án phải có sản phẩm rõ ràng, có thể đo lường, lượng hóa, xác định chỉ tiêu đánh giá (KPI) cụ thể; khắc phục tình trạng hình thức, dàn trải, thiếu hiệu quả.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là động lực của quá trình phát triển.

Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Thủ tướng khẳng định, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, cách làm đổi mới và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chuyển đổi số sẽ tạo ra không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Lê Minh